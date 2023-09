O sector privado acolhe 55.2% das queixas geradas e o público 44.8%, de acordo com informação do Portal da Queixa.

13 Setembro 2023, 18h47

O número de reclamações no sector da saúde aumentou 27% em relação ao ano passado, de acordo com dados compilados pelo Portal da Queixa, que adianta que o sector privado regista o maior número de reclamações.

Em números, a plataforma recebeu “2.690 reclamações dirigidas aos prestadores de cuidados de saúde públicos e privados”, um número substancialmente superior às 2.125 queixas apresentadas no ano passado.

Em nota enviada à imprensa, o Portal da Queixa aponta para a demora no atendimento (21,2%) e para o mau desempenho dos profissionais de saúde (17,3%) como as principais razões para a apresentação de queixa; além disso, a falta de informação – dificuldades na obtenção de informações, resultados de exames e relatórios médicos que deveriam ser fornecidos pela entidade -, representa 8,8% das queixas.

“A cobrança indevida – reclamações no âmbito de erros com pagamentos – acolhe uma fatia de 8.1%. As dificuldades de contacto com as entidades de saúde via telefone, e-mail e outros canais, geraram 7.5% das ocorrências apresentadas no período em análise”, detalha o Portal da Queixa.

Por especialidade, a Obstetrícia e Pediatria são as especialidades alvo de um maior número de queixas. De acordo com a mesma plataforma, o sector privado regista o maior número de reclamações, com 55.2%, enquanto o público gerou 44.8% das queixas.