O grupo Saudi Telecom, detido maioritariamente pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, avançou com cerca de 2,1 mil milhões de euros e passa a ser acionista da operadora espanhola.

5 Setembro 2023, 21h09

Os sauditas do Saudi Telecom (STC), a maior empresa de telecomunicações daquele país do Médio Oriente, adquiriram por 2,1 mil milhões de euros uma participação de 9,9% na Telefónica, empresa espanhola que opera no mesmo ramo de atividade.

Em comunicado, o grupo sediado em Riade fez saber que não pretende assumir uma participação maioritária na Telefónica.

A empresa espanhola deverá apresentar um novo plano estratégico no dia 8 de novembro, com o propósito de gerar uma subida ao nível do fluxo financeiro, que poderá atingir os 4 mil milhões de euros ainda este ano, de acordo com o diretor executivo, José María López.

O STC tem subsidiárias noutros países do Médio Oriente, como são o Kuwait e o Bahrain. É detido em 64% pelo Fundo de Investimento Público estatal saudita, gerido pelo príncipe e primeiro-ministro da Arábia Saudita Mohammed bin Salman