Schroders acredita que BCE será chamado a salvar Itália

Azad Zangana, Senior European Economist and Strategist, da gestora de ativos britânica Schroders, analisou o impacto do aumento das taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE), o primeiro em 11 anos, e a ferramenta anti-fragmentação.

Na sua última reunião oficial, o BCE anunciou que planeia utilizar os ativos do programa de compra de emergência pandémico (PEPP) que estão perto da maturidade e por a vencerem, para impedir que os spreads (diferença dos juros a 10 anos face às bunds alemãs) continuem a alargar-se. Isto não foi suficiente, na altura, para parar a subida dos juros (yields) das obrigações italiana. O BCE voltou então a fazer outra reunião de emergência, a 15 de Junho, para prometer uma nova ferramenta antifragmentação que complementaria o reaproveitamento de ativos do PEPP (pandemic emergency purchase programme).

O BCE revelou ontem a sua nova ferramenta denominada Instrumento de Proteção de Transmissão (TPI), que será utilizado para impedir eficazmente que os spreads das obrigações aumentem demasiado.

Trata-se de uma espécie de escudo protetor que o Banco Central Europeu pode usar, em casos limite, para proteger certos países (os mais endividados do euro) de ataques especulativos contra os juros da sua dívida pública e privada, no atual ambiente de subida de taxas de juro, e que exige quatro condições que devem ser todas cumpridas de forma “cumulativa”.

“Todos os países do euro são elegíveis” se provarem que precisam mesmo do apoio e que cumprem todas as condições, Os países que precisem de apoio “tê-lo-ão depois do BCE fazer uma avaliação final”, referiu a presidente do BCE, Christine Lagarde, em conferência de imprensa.

Foi, portanto, numa tentativa de “deter um desafio legal (que quase certamente se seguirá), que foi acrescentada uma longa lista de critérios e de salvaguardas, ambos opacos, e em grande parte sem sentido”, diz a Schroders.

No entanto, como Lagarde deixou bem claro, a decisão final é do Conselho de Governadores do BCE, lembra o economista da gestora.

A Schroders diz que “o que importa para os investidores é que não está a ser colocado qualquer limite à utilização deste instrumento neste momento, mas, mais uma vez, não há qualquer compromisso quanto a uma dimensão para o fundo [do TPI]. A reação do mercado parece sugerir que os investidores não ficaram muito impressionados. O spread entre as yields das obrigações do governo italiano e as yields da dívida do governo alemão a 10 anos alargou-se após o anúncio do BCE”.

“É evidente que o BCE espera que o TPI seja como o programa de transações monetárias definitivas (OMT – Outright Monetary Transactions). Uma ferramenta que foi revelada pelo anterior presidente do BCE, Mario Draghi, em 2012, para ajudar os governos periféricos que não conseguiam ter acesso a financiamento no mercado e que acabou por ter sucesso sem nunca ter sido usado”, refere.

O OMT foi a concretização da conhecida garantia de Mario Draghi de que o BCE “fará o que for preciso” para salvaguardar a zona euro, na crise de dívida soberana. O OMT permitia ao banco central comprar dívida pública de economias em dificuldades às quais os mercados estivessem a exigir taxas de juro desproporcionadas face aos fundamentais da economia.

Os países que necessitem do TPI, precisam de cumprir e de forma cumulativa, quatro critérios, diz o sumário do BCE sobre o instrumento.

Primeiro, para beneficiarem os países têm de cumprir as regras do Pacto de Estabilidade, isto é, não violar o limite do défice público e respeitar a regra da redução da dívida. Em segundo lugar não podem ter desequilíbrios macroeconómicos severos, como por exemplo, uma dívida externa (privada incluída) muito elevada ou uma baixa produtividade. Se precisarem da proteção, os países precisam de não estar sob um procedimento por desequilíbrios de défices excessivos ou de não ter falhado uma correção de desequilíbrios dessa natureza. Em terceiro lugar a dívida pública tem de estar num caminho claramente sustentável (rota de descida). Por fim, o quarto critério diz respeito às políticas seguidas nos países que devem estar em linha com as recomendações da Comissão Europeia no âmbito do Semestre Europeu (o ciclo de avaliação global aos países) e com os compromissos assumidos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Aparentemente, Portugal cumpre pelo menos algumas das condições.

“Uma das limitações ao aumento das taxas de juro que o BCE tem agora o prazer de discutir abertamente foi o impacto nos estados membros mais fracos, frequentemente referidos como periféricos. Itália, em particular, foi atraída pelo facto de os investidores terem exigido um preço mais baixo (e um yield mais elevada), para compensar os fundamentais económicos mais arriscados, especialmente depois de o BCE ter posto fim ao seu apoio tendencioso através dos seus programas de Qantitative Easing”, refere a Schroders.

O BCE aumentou as suas taxas de juro pela primeira vez em 11 anos e fê-lo de uma forma urgente. Apesar de ter assinalado um aumento de 25 pontos base (bps) na sua última reunião do Conselho de Governadores, o banco optou por um aumento mais agressivo de 50 bps, levando a taxa de depósito até zero, a taxa de refinanciamento principal até 0,50% e a taxa da facilidade permanente de cedência de liquidez até 0,75%.

A mudança é historicamente significativa, uma vez que também põe fim à era das taxas de juro negativas, que começou de forma controversa no Verão de 2014.

O BCE declarou que uma maior subida se justificava, uma vez que a evolução da inflação se tinha tornado mais preocupante, incluindo a depreciação do euro. A inflação atingiu um novo recorde atingindo 8,6% em Junho.

A Schroders salienta ainda que “o papel de Draghi na ajuda à crise da dívida de Itália pode ter começado há mais de uma década, mas parece que está a chegar ao fim. Os investidores têm estado muito concentrados na resposta do BCE, uma vez que a situação política em Itália se deteriorou substancialmente”.

O primeiro-ministro italiano Mario Draghi apresentou a sua demissão pela segunda vez numa semana, depois de ter perdido inicialmente o apoio do Movimento das Cinco Estrelas do governo de coligação, depois demitiu-se novamente depois de não ter conseguido assegurar um voto de confiança no Parlamento, que foi solicitado pelo presidente Mattarella.

As eleições estão agora previstas para setembro ou outubro quando deveriam ter lugar na Primavera do próximo ano.

“O lado negativo é que é provável que reduza o tempo disponível para o governo produzir um orçamento no próximo Outono, pelo que são agora improváveis alterações significativas nos impostos e nas despesas. Isto pode comprometer a tentativa da Itália de satisfazer a Comissão Europeia para libertar a próxima parcela de financiamento do programa NextGeneu”, defende a sociedade gestora.

Nas conclusões, a Schroders diz que o BCE deve continuar a aumentar as taxas de juro a um ritmo constante e acelerado para reduzir o risco de a inflação se enraizar.

A previsão coloca a principal taxa de juro de refinanciamento a atingir 1% até ao final deste ano, “mas parece agora que um objetivo de 1,5% pode ser mais apropriado”. “A convulsão política em Itália irá reintroduzir a volatilidade do mercado, e irá certamente testar a determinação do BCE, em quando, e não se, intervirá para socorrer a Itália mais uma vez”, conclui.