Se é consumidor idoso, saiba como pode proteger-se de possíveis fraudes ou vendas agressivas

Celebrou-se a 1 de outubro o dia internacional do idoso. A DECO considera ser muito informar o consumidor idoso de modo a protegê-lo de possíveis fraudes e/ou vendas agressivas.

O número de casos de idosos vítimas de fraudes, burlas e outros esquemas maliciosos tem crescido enormemente nos últimos anos, principalmente após o cenário de crise. “Negócios” que visam a obtenção do lucro fácil sem olhar nem à idade ou às condições económico-sociais dos consumidores são denunciados com frequência na DECO.

A DECO considera importante que o consumidor idoso se dote de toda a informação disponível, de forma a proteger-se e prevenir-se face a estas eventuais fraudes, das quais destacamos as armadilhas como a usurpação dos dados pessoais e o uso e “abuso” da assinatura.

O que aconselha a DECO aos consumidores seniores:

Ler atentamente o contrato proposto.

Esclarecer todas as dúvidas. Se não for possível, pedir uma cópia do contrato e recorrer a serviços de apoio ao consumidor.

Se sentir pressão para a assinatura do contrato, saiba que tem 14 dias para por termo ao contrato sem que para tal tenha que pagar qualquer indemnização ou alegar qualquer motivo. Neste caso, envie uma carta registada com aviso de receção.

Caso o contrato tenha sido celebrado com base numa prática agressiva, saiba que dispõe de um ano para anular o contrato.

Denunciar à entidade competente do sector em causa (ASAE, ANACOM, Banco de Portugal, Instituto de Seguros de Portugal, entre outras) para que esta atue dentro das competências que lhe estão atribuídas, aplicando multas a estes profissionais e empresas.

Conte com o apoio da DECO MADEIRA através do número de telefone 968 800 489/291 146 520, do endereço eletrónico deco.madeira@deco.pt. Pode também marcar atendimento via Skype.