Se Le Pen for eleita, França vai aliar-se a Putin, alerta assessor de Mitterrand

O assessor do ex-presidente francês François Mitterrand, Jacques Attali, alerta que, caso Le Pen seja eleita, “assistiremos imediatamente uma reversão das alianças”, com Paris a “aliar-se à Rússia contra a Ucrânia, contra o resto da União Europeia e contra a NATO”.

Reconhecendo que Marine Le Pen pode ser eleita em menos de quatro semanas, Attali adverte que a “implementação do seu programa mergulharia o país numa crise sem precedentes e em grande parte irreversível, da qual seus eleitores seriam as primeiras vítimas”.

Numa publicação no seu website, o economista destaca alguns pontos do programa da candidata de extrema-direita como “uma redução maciça do IVA que só beneficiaria os ricos”, poupar em benefícios para os migrantes (simultaneamente, quer impedi-los de trabalhar e retirar-lhes a nacionalidade francesa), cancelar todos os projetos de energia eólica e desmontar as turbinas eólicas em funcionamento, conceder aos polícias a presunção de legítima defesa e privatizar a radiodifusão pública.

Relativamente à Europa e à política externa, Attali indica que Le Pen quer “reduzir unilateralmente a contribuição da França para o orçamento europeu e afirmar a primazia do direito nacional sobre o direito europeu”. Assim “eleger Madame Le Pen significaria deixar a União Europeia, sem ter realmente decidido fazê-lo”, sublinha. Para além de que escolhê-la para chefe de Estado “seria colocar os exércitos e a política externa do país nas mãos de uma pessoa cujos únicos aliados no mundo são os senhores Orbán e Putin”.

Num recado direto aos cidadãos franceses, diz: “Pense nisso, antes de brincar com a ideia de que, afinal, cinco anos de Macron são suficientes. Acima de tudo, reprovar os antigos grandes partidos por não terem conseguido apresentar programas e candidatos dignos do nosso grande país e do grande debate que deveria ter sido esta eleição presidencial. E vamos evitar a tentação do pior”.

Macron ainda lidera as sondagens, segundo a “Associated Press”. No entanto, o seu principal adversário, a líder de extrema-direita Marine Le Pen, aparece em ascensão nos últimos dias. Ambos estão em boa posição para chegar a uma segunda ronda presidencial a 24 de abril.