“Se países europeus europeus tivessem apostado nas renováveis não estavam agora a financiar Putin”, diz Costa

O primeiro-ministro elogiou hoje o caminho feito por Portugal no campo das energias renováveis, ao contrário de outros países europeus que protelaram a eletricidade verde e sofrem agora na pele a excessiva dependência da energia russa, continuando a comprar gás natural à Rússia, financiando indiretamente a agressão russa na Ucrânia.

“Portugal começou a trabalhar cedo na transformação energética. Os velhos do Restelo eram contra as renováveis, mas avançámos. Infelizmente, a trágica conjuntura que vivemos veio tornar mais clara” a opção nacional pelas renováveis, trazendo ao de cima a “falta de autonomia energética da Europa”, afirmou António Costa na cerimónia de inauguração da central solar flutuante da EDP na barragem do Alqueva.

“Tivessem os outros países europeus feito a aposta que fizemos e seguramente os outros países europeus não estariam a financiar o senhor Putin”, afirmou o PM.

Nesse sentido, anunciou que o Governo vai aprovar o Simplex das energias renováveis na próxima semana para acelerar o licenciamento de projetos.

Depois do projeto-piloto na barragem do Alto Rabagão, a EDP inaugurou hoje uma central solar flutuante em barragem com maior escala, com uma potência de cinco megawatts (MW).

A infraestrutura localizada no maior lago artificial da Europa ocidental vai contar com um total de 12 mil painéis, numa área com o tamanho de quatro campos de futebol.

Por ano, vai produzir 7,5 gigawatts, o suficiente para abastecer 1.500 lares, cerca de 25% das famílias da região.

Por estar assente em água, que refresca mais os painéis, esta central pode ser 11% mais produtiva.

Os flutuadores desta central foram criados pela Corticeira Amorim e o fabricante espanhol Isigenere, tendo por base um novo compósito de cortiça e que será testado pela primeira vez num projeto de produção de energia renovável.

Mas já há outro projeto na calha: a EDP ganhou em abril deste ano o direito para construir outra central solar flutuante com 70 megawatts também no Alqueva, no âmbito do leilão de solar flutuante em Portugal.

O projeto total conta com 154 megawatts de energias renováveis incluindo 70 MW de solar PV flutuante e, adicionalmente, 14 MW de sobreequipamento solar e hibridização de 70 MW de capacidade eólica.

Este projeto tem data de entrada em operação prevista para 2025.