Sean Penn insta bilionários a comprarem caças F-15 e F-16 para a Ucrânia

O ator Sean Penn lançou um apelo aos bilionários de todo o mundo para que auxiliem Kiev através da compra de dois esquadrões de aviões F-15 ou F-16, para ajudar as forças militares ucranianas a enfrentarem a ofensiva russa no país, segundo o “The Guardian”.

O montante em causa ascende a 300 milhões de dólares (271,53 milhões de euros).

O pedido do ator reforça um apelo feito algumas horas antes pela Força Aérea da Ucrânia para o investimento em “12 aviões com melhor tecnologia do que os MiGs ou SU russos”.

Sean Penn estava em Kiev aquando do início da guerra para gravar um documentário sobre a invasão russa ao país vizinho.

A equipa de Penn esteve durante algum tempo na capital ucraniana, onde trabalhou de forma próxima com funcionários do governo, pelo que não é surpreendente o pedido feito agora pelo ator para ajudar Kiev a travar a invasão russa.