Sebastián Báez sagra-se campeão do Estoril Open

O tenista argentino Sebastián Báez sucedeu hoje no palmarés dos campeões do Estoril Open ao espanhol Albert Ramos-Viñolas, impondo-se em dois ‘sets’ ao norte-americano Frances Tiafoe, novamente derrotado na final

Frente ao finalista da edição de 2018 e 29.º jogador mundial, Báez, de apenas 21 anos, precisou de apenas uma hora e 15 minutos para vencer com os parciais de 6-3 e 6-2.

O 59.º tenista do ‘ranking’, que eliminou o português João Sousa na primeira ronda e Ramos-Viñolas nas ‘meias’, conquistou na terra batida do Clube de Ténis do Estoril o seu primeiro título no circuito ATP.