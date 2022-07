Secil lança cimento com menor intensidade carbónica

A indústria do cimento já se está a adaptar ao mundo mais “verde”. A Secil acaba de lançar o Betão Verdi Zero, o primeiro betão com zero emissões de CO₂ em Portugal, o que diz ser “um produto inovador e sustentável que vem ao encontro dos objetivos para atingir a neutralidade carbónica da indústria cimenteira em 2050 e da necessária descarbonização do setor da construção”.

O Betão Verdi Zero é um betão com menor intensidade carbónica, que promove a economia circular, através da incorporação de resíduos reciclados, o que implica uma menor utilização de matéria-prima virgem.

“As restantes emissões serão compensadas através de um programa de compensação de carbono certificado pela Climate Impact Partners, tendo sido atribuído o selo de CarbonNeutral® Product”, refere a Secil.

“O betão é um dos produtos essenciais à nossa sociedade e as suas propriedades únicas fazem com que seja um material de construção de eleição, sendo o primeiro produto manufaturado mais utilizado no mundo. Com este novo produto, a Secil vem dar resposta às novas exigências do mercado, que procura cada vez mais soluções verdes, em linha com a nova tendência de construção, os green buildings e respetivas certificações ambientais – BREEAM e LEED”, lê-se no comunicado da cimenteira do grupo Semapa.

“Com o lançamento do betão Verdi Zero, a Secil dá um passo em frente na construção de um futuro mais sustentável, com edifícios e infraestruturas menos carbónicos e com menor impacto no meio ambiente”, afirma Otmar Hübscher, CEO do Grupo Secil, acrescentando que “a Empresa segue as diretrizes que têm sido estabelecidas para o setor da indústria cimenteira e assume o compromisso de reduzir as emissões de CO₂ associadas à cadeia de valor, desenvolvendo um conjunto de projetos que incidem sobre o produto, a operação e o transporte”.

Reforçando o seu compromisso no combate às alterações climáticas, “o Grupo Secil aderiu à Science Based Targets initiative (SBTi), definindo as metas internas de redução de emissões near term (2030), com base em dados científicos e na verificação, por parte desta organização internacional, do cumprimento dos seus objetivos de descarbonização”.

“A Proteção do Planeta e das Pessoas, conjugada com o respeito ambiental e uma cidadania responsável, são as fundações estratégicas do Grupo”, garante a empresa.

A Secil “cria valor com sustentabilidade, apostando na inovação tecnológica, promovendo novas soluções que contribuem para uma construção mais eficiente e desenvolvendo produtos que promovem a economia circular. Outro dos objetivos da empresa é promover a vitalidade e equilíbrio dos ecossistemas onde se insere e a recuperação paisagística, protegendo a biodiversidade”, lê-se no comunicado.