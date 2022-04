Yellen apela à prudência da UE com a proibição de petróleo e gás russos

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, apelou aos Estados-membros europeus para terem cautela quanto a um eventual embargo total sobre as importações de petróleo e gás da Rússia. Com o alerta, a governante alude às potenciais consequências da medida para a economia global.

“A médio prazo, a Europa precisa claramente de reduzir a sua dependência da Rússia no que diz respeito à energia, mas precisamos de ter cuidado quando pensamos numa proibição total europeia das importações de petróleo, por exemplo”, explicou Yellen, esta quinta-feira, durante uma conferência de imprensa a partir de Washington citada pelo “Financial Times”.

Nas palavras da economista norte-americana, uma proibição imediata por parte da UE “aumentaria claramente os preços mundiais do petróleo” e “teria um impacto prejudicial na Europa e noutras partes do mundo”, acrescentando que, “contra-intuitivamente”, um embargo total pode não ter um impacto tão negativo na economia russa, que poderá, por outro lado, passar a beneficiar de preços mais elevados.

Yellen considera que o foco dos aliados ocidentais deveria se antes a redução das “receitas das vendas de petróleo e gás” para a Rússia.

“Se pudéssemos descobrir uma forma de o fazer sem prejudicar todo o planeta através de preços de energia mais elevados, isso seria o ideal”, considerou.

A proibição da importação de petróleo russo tem vindo a ser discutida pelos Estados-membros da União Europeia (UE) nas últimas semanas como resposta à agressão russa na Ucrânia. Contudo, a proibição das importações de gás será mais difícil política e economicamente, apesar de não estar descartada numa fase posterior.

Nos EUA, o passo já foi dado com uma proibição total das importações de energia da Rússia, bem como restrições a novos investimentos dos EUA no sector energético russo.

Do outro lado do Atlântico, a decisão exigiu uma maior reflexão do que da parte da UE, que tem mais jogo do ponto de vista económico, dado estar fortemente dependente da exportação de energia russa.