O secretário regional do Mar e Pescas disse que o peixe-porco, por exemplo, era vendido há poucos anos a um euro e meio, dois euros, e agora é comprado na lota a nove ou 10 euros.

14 Setembro 2023, 07h57

O secretário regional do Mar e Pescas, Teófilo Cunha, destacou a valorização económica que o pescado da Madeira tem tido ao longo do tempo.

Teófilo Cunha mostrou satisfação com o crescimento do rendimento dos pescadores, e também com a subida do valor comercial do chamado peixe fino – pargo, peixe-carneiro, peixe-porco, safira, etc…

“O peixe-porco, por exemplo, era vendido há poucos anos a um euro e meio, dois euros, e agora é comprado na lota a nove ou 10 euros. O aumento do rendimento dos pescadores, através da valorização da pesca e dos seus produtos tem sido sempre o foco do nosso trabalho enquanto Governo”, acrescentou o governante.

O secretário do mar e Pescas referiu que esta valorização do pescado da Madeira deve-se a vários fatores como por exemplo “captura do pescado e com os cuidados que são tomados pelos pescadores no manuseamento, transporte e acondicionamento do peixe, e terminam nos restaurantes, onde uma nova geração de chef’s de cozinha madeirenses tem sabido aproveitar o melhor que os nossos mares oferecem”.

“É um trabalho conjunto, cujo papel principal é feito pelos pescadores, mas que é ilustrativo da importância transversal que a pesca tem para a economia madeirense”, salientou o governante.

A Secretaria Regional do Mar e Pescas assinou contratos-programa no valor de 30 mil euros, que beneficiam 28 profissionais da pesca, para apoio ao combustível das embarcações.

A mesma Secretaria Regional destacou que desde o início do mandato do atual executivo madeirense já foram distribuídos 900 mil euros em apoios ao combustível e à energia no sector da pesca.