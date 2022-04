Sector de criptoativos pede a Bruxelas que não exija a divulgação de detalhes das transações

Mais de 40 líderes de empresas de criptomoedas pediram à União Europeia (UE) que não exigisse que as empresas do sector divulguem detalhes das transações e que sejam reduzidas as tentativas de pôr em prática plataformas financeiras descentralizadas em rápido crescimento.

A União Europeia, tal como países e jurisdições em todo o mundo, está a trabalhar para regular o sector das criptomoedas. O bloco europeu está à frente dos Estados Unidos e do Reino Unido no desenvolvimento de um conjunto de regras para o sector que vale mais de 2,1 biliões de dólares (1,94 mil de milhões de euros).

De acordo com a “Reuters”, uma carta foi enviada aos 27 ministros das Finanças da UE, a 13 de abril, onde as empresas de criptomoedas pediram aos responsáveis políticos que garantissem que os seus regulamentos não iam além das regras já em vigor no âmbito do Grupo de Ação Financeira Global (FATF), que estabeleceu normas para combater o branqueamento de capitais.

Legisladores da UE votaram no mês passado a favor de novos mecanismos que permitem rastrear criptomoedas.

As regras exigiriam que as empresas do universo do sector recolhessem e guardassem informações sobre quem está envolvido em transferências das moeda digitais.

Em resposta à votação do mês passado, 46 líderes e organizações europeias do setor das criptomoedas disseram na carta que as propostas “colocarão todos os proprietários de ativos digitais em risco” levando à divulgação pública de detalhes sobre transações e carteiras. Isto reduziria a privacidade e a segurança dos detentores destes ativos, segundo os organizadores da carta.