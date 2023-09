O índice flash de gerentes de compras (PMI) HCOB França para o sector de serviços, compilado pela S&P500, caiu para 43,9 pontos em setembro, o menor nível registado em 34 meses, descendo de 46 pontos finais registados em agosto.

22 Setembro 2023, 11h27

O sector de serviços de França contraiu-se a um ritmo mais acentuado em setembro, segundo dados de uma pesquisa mensal divulgada esta sexta-feira. Esta contração acontece numa altura em que a segunda maior economia da zona euro regista uma queda na procura e nas novas encomendas.

O índice flash de gerentes de compras (PMI) HCOB França para o sector de serviços, compilado pela S&P500, caiu para 43,9 pontos em setembro, o menor nível registado em 34 meses, descendo de 46 pontos finais registados em agosto.

Este é o valor mais baixo desde novembro de 2020, onde se registou um valor de 38 pontos, numa altura em que a França estava a meio do segundo confinamento obrigatório devido à pandemia. O mês de setembro é o quarto mês consecutivo a apresentar um valor abaixo do nível 50, que separa a expansão e contração da atividade económica.

O número instantâneo do PMI industrial de setembro chegou a 43,6 pontos, um valor também muito abaixo dos 46 pontos apresentados em agosto e muito longe da previsão feita pela Reuters, que previa um nível inalterado.

“A economia francesa está a caminhar por águas turbulentas. A atividade empresarial caiu acentuadamente nos sectores dos serviços e da indústria transformadora em setembro, principalmente devido a uma queda na procura de produtos e serviços franceses. Como resultado, as empresas francesas estão a reduzir as suas encomendas”, afirma Norman Liebke, economista do Hamburg Commercial Bank.

“Em setembro, os fabricantes estão mais pessimistas do que em qualquer momento desde o início da pandemia, uma vez que as expectativas de crescimento caíram para o seu nível mais baixo desde maio de 2020”, salienta o economista.