As companhias aéreas e os sites de reserva de viagens, foram os que maior volume que reclamações receberam. A TAP, Ryanair e eDreams, são as marcas com pior classificação.

21 Junho 2023, 18h19

O sector do turismo foi alvo de duas mil reclamações no primeiro semestre do ano, segundo dados do Portal da Queixa. As companhias aéreas e os sites de viagem registaram o maior volume de queixas, de 64%.

Entre as subcategorias deste sector, o maior volume de reclamações foi recebido nas companhias aéreas, com 36%, seguindo-se os sites de reserva e viagem, com 28%, os sites de reserva de alojamento, com 11%, as agências de viagens, com 8% e os aeroportos, com 3%.

No Top5 de entidades com maior número de reclamações encontram-se a eDreams, com 20% das queixas, seguindo-se a TAP, com 14%, a Ryanair, com 7,5%, o Booking, com 12% e por fim a Easyjet, com 6%.

Entre os principais motivos encontram-se problemas com o reembolso/cancelamento, cobrança indevida e qualidade da hospedagem/serviço.

Em contraciclo, a companhia aérea STP Airways é a mais bem classificada, nos sites de reserva de viagens destaca-se a iCliGo e nos sites de reserva de alojamento a melhor pontuação vai para a Traventia. Já nas agências de viagens, a Rickytravel é a melhor pontuada.

Sónia Lage Lourenço, CEO do Portal da Queixa, afirma que “nesta altura do Verão, aumenta a procura por viagens e marcações de férias, por isso, é fundamental o consumidor estar informado sobre a reputação das marcas e serviços que pretende adquirir. Para evitar constrangimentos, alertamos sempre para a importância de pesquisar por opiniões públicas ou reclamações que possam estar disponíveis online, como no caso do Portal da Queixa, e comparar com outras marcas da mesma categoria, no comparativo de marcas que disponibilizamos na plataforma”.