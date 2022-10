Securitas Direct contrata 70 profissionais até ao final do ano

A Securitas Direct espera recrutar até ao final do ano cerca de 70 pessoas nos vários pontos do país, o que representa aproximadamente 10% da sua equipa atual, que conta com 750 trabalhadores. Campanha digital de recrutamento e seleção já arrancou e as vagas estão disponíveis aqui.

“O processo de recrutamento vai incidir na procura de profissionais para a área comercial da empresa em todo o país, assim como técnicos de manutenção, atendimento ao cliente, administrativos e vigilantes de segurança, que vão trabalhar diretamente na Central Recetora de Alarmes (CRA)”, indica a empresa em comunicado. “Para este último posto, a Securitas Direct tem como requisito obrigatório a apresentação do cartão do Ministério da Administração Interna (M.A.I) para que possa trabalhar como vigilante na CRA, o local onde são recebidos os alertas de segurança”.

Alberte Campos Paz, diretor dos Recursos Humanos, diz que, deste modo, a empresa procura reforçar a “equipa com pessoas dinâmicas e com vontade de desenvolver as suas competências” no seu seio. “As funções em questão têm previsto um contrato de trabalho direto, plano de carreira com progressão garantida, vencimento base e plano de comissões atrativo. Acreditamos ainda que aspetos como viatura da empresa na área de serviços técnicos e um plano de formação contínuo são características essenciais neste recrutamento”, acrescenta.

Quanto ao recrutamento em si, a empresa está a focar-se nas redes sociais, através de testemunhos diretos dos colaboradores. “Com o lançamento de vários vídeos ao longo deste mês de outubro, a Securitas Direct procura mostrar como são vividas as diferentes experiências dentro da empresa”, indica.

Em Portugal, a CRA da Securitas Direct gere mais de um milhão de dispositivos e permanece ativa 24 horas por dia, 365 dias por ano. “A Securitas Direct é a única empresa do mundo 100% especializada em sistemas de alarmes conectados”, conclui a nota.