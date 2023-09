Perante o “expectável aumento do portfólio de clientes”, a empresa pretende contratar mais de 50 novos funcionários até o final de setembro, refere a empresa numa ntoa enviada à comunicação social.

11 Setembro 2023, 21h04

A Securitas Direct vai reforçar os seus quadros com meia centena de profissionais, no âmbito de uma “ampla campanha de recrutamento no território português, com o objetivo de fortalecer ainda mais a sua presença e capacidade”, acompanhando o crescimento do mercado da segurança.

Assim, perante o “expectável aumento do portfólio de clientes”, a empresa pretende contratar mais de 50 novos funcionários até o final de setembro.

De acordo com a empresa do sector de alarmes para residências e empresas, está previsto o reforço da equipa da área comercial da empresa em todo o país, sendo as áreas da Central Recetora de Alarmes, a Área Técnica e a área de Customer Care as que acarretam “maior exigência de contratações”; além disso, serão contratados técnicos de manutenção e profissionais da área financeira.

“A nível mais técnico, a empresa está igualmente à procura de vigilantes com o requisito obrigatório de cartão do Ministério da Administração Interna (MAI) para a maior Central Recetora de Alarmes em Portugal, sediada em Algés-Oeiras”, acrescenta a Securitas Direct numa nota enviada esta segunda-feira à comunicação social.