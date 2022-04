Uma vez limitada a ação militar russa ao leste e sudeste da Ucrânia, as tropas de Moscovo estão a apresentar um grau de sucesso que não tinham conseguido até aqui. O que, por um lado, prova que a apetência russa pelo território se limita à parte oriental e à costa do Mar Negro e, por outro, que a guerra pode estar a aproximar-se do fim. Ou talvez de um cessar-fogo que permita ver o fim do conflito num horizonte de curto-médio prazo.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor