Segunda proposta do Chega para vice presidência da AR chumbada

A Assembleia da República voltou a chumbar a proposta do Chega para a vice-presidência da Assembleia da República. O nome de Gabriel Mithá Ribeiro foi chumbado esta quinta-feira com 176 votos contra, 37 votos a favor e 11 nulos.

Após a leitura da contagem dos votos, André Ventura, líder do Chega, manifestou “profunda indignação e injustiça” e anunciou perante o Parlamento que não apresentará uma terceira candidatura ao cargo de vice presidência da AR esta tarde, fazendo-o apenas “quando for apropriado”.

“Procuramos arranjar soluções. Hoje é um dia muito negro para a história da democracia em Portugal”, afirmou André Ventura aos jornalistas à margem da reunião plenária desta tarde.

Mithá Ribeiro foi a segunda proposta do Chega para número dois da AR depois de Pacheco de Amorim. Ainda que tenha sido chumbado também, Mithá Ribeiro conseguiu acumular mais dois votos a favor do que o primeiro candidato.

À semelhança do Chega, também a Iniciativa Liberal viu o nome de João Cotrim de Figueiredo a ser chumbado para número dois de Augusto Santos Silva, presidente da eleito da AR.

O líder da Iniciativa Liberal admitiu que houve uma “derrota pessoal” e reiterou que não será apresentada nenhuma recandidatura, nem agora nem durante a legislatura, porque “quem não tem a confiança à primeira, não terá certamente à segunda”.

Apesar dos chumbos, a Assembleia da República votou e escolheu doi novos vice presidentes do Parlamento: Edite Estrela do PS e Adão Silva do PSD. Adão Silva foi eleito com 190 votos a favor e Edite Estrela com 159. Quanto aos restantes candidatos, Diogo Pacheco de Amorim teve apenas 35 votos a favor, 183 brancos e seis nulos e João Cotrim Figueiredo alcançou 108 votos a favor, 110 em branco e seis nulos.