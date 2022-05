Segundo investidor na corrida pelo AC Milan oferece mil milhões de euros

A RedBird Capital Partners está interessada na compra do AC Milan e já se mostrou disposta a pagar um valor superior a mil milhões de euros pelo clube histórico do futebol italiano. O fundo de investimento é detentor de 11% do Liverpool e foi apontado como possível futuro dono do Chelsea. Agora, a “SkySports” avança com o interesse da firma em adquirir o AC Milan.

O dono da RedBird, Gerry Cardinale, disse há pouco mais de um ano que estaria interessado na aquisição de mais clubes e a hipótese de comprar o gigante milanês surge como uma forte possibilidade para avançar nesse sentido.

Já anteriormente surgiu a notícia de que a Investcorp, empresa sediada no Bahrein, tinha colocado em cima da mesa uma proposta para adquirir o clube a troco de 1,1 mil milhões de euros.

O fundo Elliott Management é o acionista maioritário do AC Milan desde 2018.

Os ‘rossoneri’ contam com o internacional português Rafael Leão nas suas fileiras e são líderes da Serie A a três jogos do fim, podendo conquistar pela 19ª vez o título de campeão italiano.