Seguradora BNP Paribas Cardif com a Gasol Foundation no combate à obesidade infantil

A seguradora BNP Paribas Cardif alia-se à Gasol Foundation e lança um projeto para reduzir a obesidade infantil em Portugal. Este é o primeiro projeto desta fundação criada por dois desportistas espanhóis.

O projeto arrancou no primeiro trimestre de 2022 e vai impactar cerca de 45 famílias em situação de vulnerabilidade socioeconómica em Portugal, através de um programa de intervenção intensivo, que irá incidir na criação de hábitos de vida mais saudáveis nas crianças, anuncia a companhia de seguros em comunicado.

“Levado a cabo em conjunto com o BNP Paribas Cardif, esta é a primeira vez que a Gasol Fountation realiza um projeto em Portugal”, isto depois de já ter diversos programas de intervenção em Espanha e nos Estados Unidos.

Esta Fundação, criada pelos irmãos espanhóis Paul e Marc Gasol, ex-jogadores da NBA e atletas olímpicos, tem como missão diminuir a obesidade infantil através da investigação, ações de sensibilização e programas holísticos orientados à promoção de hábitos de vida saudáveis entre famílias e crianças em situação de vulnerabilidade socioeconómica.

A líder mundial em parcerias bancassurance e seguro de credores elogia o início desta parceria com a Gasol Foundation para Portugal e Espanha e diz que “com os projetos Seísmo, em Espanha, e Safalín, em Portugal, vamos trabalhar no terreno e impactar diretamente diversas crianças e as suas famílias, promovendo hábitos de vida saudável”.

“Sabemos que os riscos associados à problemática da obesidade passam pela literacia e educação e, em Portugal, através da Gasol Foundation, queremos empoderar as famílias e compartilhar com elas ferramentas saudáveis para que possam aplicar no seu dia-a-dia”, refere Tanneguy Rérolle, CEO do BNP Paribas Cardif Iberia.

“Em Portugal, o programa vai impactar mais de 45 famílias de meninos e meninas entre 8 e 11 anos, provenientes de famílias em situação de vulnerabilidade social da região de Lisboa, que se encontram em 3 instituições de Solidariedade Social e envolverá 9 educadores”, lê-se no comunicado,

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 39% da população mundial adulta (com 18 anos ou mais) em 2016 estavam acima do peso e 13% eram obesos. A pandemia da Covid-19, revelou que pessoas com excesso de peso e obesidade correm maior risco de desenvolver uma forma grave da doença, reforçando a convicção do BNP Paribas Cardif sobre a importância e a urgência de agir.

Desde 2008, o BNP Paribas Cardif tem procurado melhorar o acesso a seguros para pessoas vulneráveis, reduzindo exclusões e adaptando coberturas e preços a diversas patologias.

Como seguradora de pessoas e empregadora de 8.000 funcionários em 33 países, o BNP Paribas Cardif defende a importância de dar a cada um dos seus assegurados e colaboradores as ferramentas necessárias para a preservação da sua saúde, bem como a dos seus familiares.

“Continuando o seu compromisso com a saúde e a inclusão, o BNP Paribas Cardif apoia, assim, a prevenção, consciencialização e investigação sobre o excesso de peso e a obesidade”, conclui a BNP Paribas Cardif.