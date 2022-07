Segurança Social lança nova funcionalidade para consulta online dos pedidos de subsídio de desemprego

A Segurança Social lançou esta quinta-feira uma nova funcionalidade, que permite a consulta online dos pedidos de subsídio de desemprego. Esta ferramenta, que faz parte do Simplex 2022, está disponível na Segurança Social Direta e pretende possibilitar ao cidadão “consultar o detalhe dos seus pedidos relacionados com a proteção no desemprego”.

De acordo com a nota publicada esta quinta-feira, passa a ser possível consultar, assim, a lista de períodos da prestação, bem como a lista dos valores mensais, os documentos entregue à Segurança Social, a informação relativa ao fim do contrato de trabalho e os motivos de desemprego.

“Esta nova funcionalidade vem também permitir obter declaração comprovativa da situação de subsídio de desemprego”, precisa a Segurança Social.

Para usar esta ferramenta, basta aceder à Segurança Social Direta, com NISS e palavra-passe, e selecionar, depois, no menu emprego a opção “subsídio de desemprego”. Nesse espaço, poderá, então, efetuar a consulta referida, sendo que a Segurança Social preparou um passo-a-passo para esclarecer eventuais dúvidas.

O subsídio de desemprego é uma “prestação em dinheiro atribuída aos beneficiários desempregados para compensar a falta de remuneração motivada pela perda involuntária de emprego”, cuja atribuição depende do cumprimento de um prazo de garantia, isto é, os beneficiários têm de ter 360 dias de trabalho por conta de outrem com registo de remunerações nos 24 meses anteriores à data do desemprego.

Esta prestação é igual a 65% da remuneração de referência (a média das remunerações declaradas à Segurança Social nos 12 meses precedentes ao desemprego) com o mínimo de 443,2 euros e o máximo de 1.108,00 euros. Já a duração deste apoio varia em função da idade e dos descontos efetuados beneficiário para a Segurança Social.