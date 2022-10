Seis categorias com 18 empresas a concurso em várias áreas de atividade

Depois de nas edições anteriores terem galardoado entre as mais de 1.500 empresas a concurso, a Natixis, a ANA – Aeroportos de Portugal ou a Novadelta, a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa (CCILF) tem na sua 28ª edição 18 empresas a concurso divididas em seis categorias: exportação, PME, investimento, startup, desenvolvimento sustentável e inovação. Para serem merecedoras de nomeação, as empresas têm de corresponder a determinados critérios e característica definidos pelos membros do júri.

“Analisamos a evolução dos resultados dos últimos anos, volume de negócios, total vendas à exportação França ou Portugal número de empregados etc. Depois votamos, contabilizamos os votos e estabelecemos a classificação. Deve ser uma empresa dinâmica, a atuar no mercado franco-português com bons resultados e vontade de crescer”, explica Armando Gomes, presidente da Lauak Portuguesa – Indústria Aeronáutica, Lda e patrocinador do troféu exportação.

Nesta categoria concorrem três empresas: a Gardengate, SA, cuja área de atividade passa pelo fabrico e comércio de artigos em alumínio nomeadamente portas, valorizando as habitações através do enfoque na inovação e design, disponibilizando soluções mais sustentáveis, com melhor desempenho, e geradoras de maior segurança e conforto, tendo como objetivo ser o maior fabricante europeu de produtos em alumínio para a envolvente da habitação.

A concurso está também a José Júlio Jordão, Lda, presente na atividade do fabrico de equipamento não doméstico para refrigeração. Fundada em 1982 com 22 colaboradores, fez a sua primeira exportação no ano seguinte para os Países Baixos. Em 2021, apresentou uma nova solução de isolamento térmico em cortiça natural, matéria-prima renovável, carbono negativa e 100% reciclável.

O terceiro e último candidato desta categoria é a Welding Structure and Piping (WSP) SA, especializada no setor da electricidade industrial, média e baixa tensão, instrumentação, automação e controlo, manutenção industrial e telecomunicações, onde se destaca desde 2009 os trabalhos realizados em França, em particular no Aeroporto Charles de Gaulle, RES Cadarache, CERN e EPR Flamanville 3, tendo sido incluída na lista das melhores 500 PME a nível europeu, dado o seu crescimento.

Por sua vez, Arnaud Havard, administrador da Rubis Energia Portugal e patrocinador do troféu dedicado ao desenvolvimento sustentável, refere que entre as características para uma empresa receber este galardão está uma apresentação detalhada justificando as suas conquistas e as razões pelas quais acredita que pode ser declarada vencedora. “Os membros do júri têm perfis diferentes, o que permite uma diversidade de perspetivas e pontos de vista. Não há ideias preconcebidas, qualquer tipo de empresa pode (e deve) participar. O que fica demonstrado pelos setores de atividade e pelos perfis das empresas às quais foram atribuídos troféus nos últimos anos”, explica.

O responsável acrescenta ainda que o júri reúne-se e cada um dos seus membros seleciona três empresas para cada troféu (excluindo o troféu do júri) atribuindo um, dois ou três pontos. “As três empresas com mais pontos no geral são selecionadas e a vencedora é aquela que obtém a maior pontuação. O processo é, assim, estruturado e transparente”, salienta.

Na categoria do desenvolvimento sustentável, o primeiro dos três candidatos é a Edenred Portugal, ligada à criação, organização e administração de serviços empresariais e consultoria de gestão de empresas. Criadores do título Refeição e com mais de 50 anos de experiência de mercado, com presença em Portugal há mais de 35, a empresa é líder mundial em soluções transacionais para empresas, colaboradores e comerciantes, tendo como objetivos potenciar o bem-estar e o poder de compra do utilizador, melhorar a atratividade e a eficiência das empresas, contribuir para o aumento do volume de negócios para os comerciantes afiliados e dinamizar o mercado de trabalho e a economia local. Nesta categoria encontra-se também nomeada a Lameirinho – Indústria Textil, SA. Fundada na cidade de Guimarães em 1948, tem como missão produzir e distribuir produtos de têxtil–lar que visam proporcionar ao consumidor final bem-estar, mas também consolidar a sua posição nos mercados nacional e internacional, enquanto fabricante deste tipo de produtos, através de um forte investimento nas áreas de I&D e Design. A empresa quer também manter uma forte aposta nas vendas online e com melhorias contínuas, cimentar a sua posição na indústria 4.0, bem como uma atualização constante das competências técnicas e humanas, visando a satisfação dos seus clientes.

O terceiro nomeado é a Vipex, uma empresa ligada à transformação de termoplásticos, sediada na Marinha Grande, com um volume de negócios de aproximadamente oito milhões de euros. Exportando directamente cerca de 75% da sua produção, a empresa dispõe de 22 máquinas de injecção de mono e bi-material como equipamentos principais. O seu modelo de negócio assegura a avaliação das funções e especificações dos produtos em conjunto com os clientes, para uma adequada industrialização e uma eficiente produção, estando todo o processo de negócio sistematizado num roadmap que define as diferentes etapas, as actividades desenvolvidas e as competências necessárias ao seu desenvolvimento. A empresa utiliza metodologias de apoio à reflexão (Blue Ocean Strategy), de execução estratégica (Balanced Scorecard) e avançadas de qualidade, com o objectivo de criar vantagens competitivas sustentáveis, reconhecidas pelos clientes.

Francisco Campilho, administrador-delegado da Victoria Seguros , sublinha que “os critérios que são utilizados para a escolha dos finalistas entre as várias empresas que se candidatam a cada uma das categorias são não só quantitativos, mas também qualitativos (relevância do projeto, abrangência e destinatários, impacto na sociedade,…), ao nível das vários projetos que são apresentados”.

O responsável da seguradora e patrocinador do troféu ligado à inovação, destaca uma das característica mais importantes para uma empresa se candidatar a um dos troféus: o ‘pitch’, dado que demonstra a vontade de vencer da empresa candidata. “A qualidade da candidatura é decisiva para a atribuição do prémio. A informação deve ser o mais completa possível para dar a conhecer a empresa ao nível das suas principais variáveis financeiras, mas também as características que querem evidenciar para a nomeação numa determinada categoria. A envolvente humana da empresa é também um fator importante para uma melhor compreensão e avaliação da candidatura”, explica.

Para este prémio estão presentes duas empresas nomeadas em outras categorias: a José Júlio Jordão, Lda e a Lameirinho – Indústria Textil, SA. A outra nomeada nesta categoria é a Vitas Portugal, Unipessoal, Lda, que se dedica atualmente ao fabrico e comercialização de produtos para a nutrição vegetal (fertilizantes), nutrição animal (produtos de nutrição e bem estar animal) e nutrição humana (vinhos).

Outra das categorias deste evento é dedicada às pequenas e médias empresas (PME), tendo como patrocinador o Novobanco. Mais do que mencionar as caraterísticas a que devem corresponder os nomeados, fonte da entidade bancária fez, ao JE, um balanço sobre os quase 30 anos dos prémios da CCILF, que são parte da relação entre Portugal e França, mais acentuadamente no âmbito económico, e têm sido – no entender da entidade – muito importantes para consolidar a proximidade entre as duas economias. Também referiu que não se pode esquecer o papel que estes troféus acabam por ter na implantação das comunidades portuguesa e francesa, realçando a histórica presença da comunidade portuguesa em França, que nos últimos anos tem mostrado um forte crescimento da comunidade francesa residente em Portugal.

A mesma fonte destaca o papel destes troféus no sentido de dar visibilidade e premiar os melhores nas relações comerciais. “É uma forma de estímulo para com a comunidade empresarial, dado que as empresas distinguidas constituem sempre uma referência e as suas práticas servem muitas das vezes como inspiração para as restantes empresas, nomeadamente para as que atuam nos mesmos mercados ou segmentos de atividade”, salienta.

Uma das nomeadas nesta categoria é a Caxamar Comércio e Indústria de Bacalhau, SA, fundada em 1989 e que visa fornecer o melhor bacalhau ao mercado nacional e internacional, desenvolvendo métodos e processos inovadores que permitam um crescimento sustentado e gerando valor acrescentado junto dos acionistas, clientes e fornecedores. Indica a mesma fonte que este crescimento e a importância do relacionamento comercial luso francês reflete-se no facto de a França ser atualmente o segundo maior investidor no mercado português e também segundo maior destino das nossas exportações, para além de constituir o nosso terceiro mercado de importações. E salientou que no ano passado, França foi o segundo país com mais turistas a visitar Portugal. Como tal, refere que não se pode dissociar a importância da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa enquanto incrementadora do comércio bilateral entre Portugal e França, pelo seu contributo nesta evolução e crescimento.

Nomeado para o troféu de PME está também a Desafios em Sintonia, uma empresa especializada na importação e exportação de produtos de diferentes países para proteção individual e dispositivos médicos, que tem como objetivo a criação de condições de satisfação para todos os intervenientes.

A terceira candidata desta categoria é a Tirion Portugal Works Management, Lda, uma empresa que atua no setor da construção, desde a conceção do projeto e orçamentação até à execução, mas estando também focada nas áreas de fiscalização e gestão de projetos e obras, tendo como objetivo alcançar novos mercados e contribuir para a inovação no setor da construção, que é cada vez mais competitivo.

Para o troféu da categoria de investimento a primeira nomeada é a Lameirinho – Indústria Textil, SA. Outra das nomeadas é a AR France Invest, uma promotora imobiliária e holding no mercado francês da portuguesa Alves Ribeiro. Entre os vários projetos da AR France Invest estão o primeiro centro de negócios da nova geração para as áreas de moda, acessórios e produtos para casa. Situado na localidade de Roissy a nordeste de Paris, a primeira fase do projeto contemplou um investimento de 150 milhões de euros de investimento, num volume total de 500 milhões de euros. A terceira empresa desta categoria é a Capgemini Portugal, SA, grupo especializado na consultoria, coordenação, implementação e execução de projetos nas áreas tecnológicas e de sociedade de informação, bem como formação. A subsidiária do grupo francês prevê fechar este ano com um crescimento na faturação de 16% comparativamente a 2021, quando registou receitas de 162 milhões de euros, e um aumento de 18% no número de colaboradores, que lhe permitirá ultrapassar os quatro mil trabalhadores no país, tendo ainda 600 vagas de emprego por preencher neste momento até ao final de 2022.

A última categoria dos troféus da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa diz respeito às startups. Entre as três nomeadas está a Carob World Portugal, empresa ligada à produção de produtos de confeitaria, que vão desde as tabletes, aos cremes e xaropes desenvolvidos à base de alfarroba e da sua farinha.

Outra das nomeadas é a Grandes Estudos Européennes de Santé (GEDS), cuja área de atividade está ligada aos de estudos e serviços de apoio na área da saúde, serviços integrados de promoção, formação, recrutamento, conselho e orientação profissional. Esta organização trabalha em nome das universidades europeias às quais está vinculada por contrato exclusivo para dar a conhecer estas universidades nos países francófonos.

Por fim, surge como nomeada no troféu startup, a Satellite Vedette, a primeira rádio para a comunidade francófona em Portugal.