21 Setembro 2023, 21h27

A lista de finalistas do prémio Booker é composta por seis autores que nunca tinham chegado a esta fase do mais importante galardão literário do Reino Unido e inclui dois romances de estreia, anunciou hoje a organização.

Os finalistas do prémio que distingue obras literárias de ficção publicadas em inglês no Reino Unido e/ou Irlanda são a canadiana Sarah Bernstein, com “Study for Obedience”, os norte-americanos Jonathan Escoffery e Paul Harding, com, respetivamente, “If I Survive You” e “This Other Eden”, os irlandeses Paul Lynch e Paul Murray, com “Prophet Song” e “The Bee Sting”, e a britânica Chetna Maroo, com “Western Lane”.

“Nenhum dos seis autores já tinha sido finalista do prémio. Há dois romances de estreia na lista. Há uma britânica, uma canadiana, dois irlandeses e dois americanos. Apesar de cheios de esperança, humor e humanidade, os livros abordam muitas das preocupações mais prementes de 2023: alterações climáticas, imigração, dificuldades financeiras, perseguição de minorias, extremismo político e a erosão das liberdades pessoais”, pode ler-se no comunicado da organização.

De acordo a organização, o vencedor vai ser conhecido no dia 26 de novembro, numa cerimónia em Londres. O autor da obra distinguida com o prémio recebe 50 mil libras (58,5 mil euros).

A presidente do júri é a escritora canadiana Esi Edugyan, sendo o restante painel de jurados composto pela atriz Adjoa Andoh, pela poeta e editora Mary Jean Chan, pelo autor e professor James Shapiro e pelo ator e escritor Robert Webb.

“Os nossos seis finalistas são um deslumbre de forma. Uns olham às maneiras de como o trauma pode ser absorvido e passado através de gerações, tanto como herança ou como um objeto usado ou talento indesejado. Outros lançam um olhar divertido e dissecante sobre encontros do quotidiano. Outros pintam retratos viscerais de sociedades empurradas até ao limite da tolerância. Todos são alimentados por uma procura de verdade implacável, mesmo quando essa honestidade nos força a confrontar atos sombrios”, afirmou a presidente do júri, citada no comunicado.

Nenhum dos autores finalistas do prémio Booker está publicado em Portugal.

