Seis quartos, piscina e terraço. Residência de luxo na Quinta do Lago custa 14,7 milhões

Inserida num resort de luxo na Quinta do Lago, no Algarve, encontra-se para venda uma residência cujo valor é de 14,7 milhões de euros, com a comercialização a estar a cargo das imobiliárias Knight Frank e Mapro Real Estate.

Esta moradia conta com seis quartos e nove casas de banho ao longo de três pisos que são ligados por escada, sendo que todos os pisos, incluindo a área do terraço, têm acesso por elevador. O primeiro andar inclui duas suites principais, ambas com terraço, que inclui uma área de churrasco, garrafeira e um grande espaço para refeições ao ar livre.

A cozinha aberta totalmente equipada e com ligação para a sala de jantar e sala de estar com lareira. O piso inferior é composto por dois quartos e casa de banho, uma adega com bar e uma área de entretenimento com sala de cinema, sauna, ginásio, casa de banho, lavandaria totalmente equipada, garagem dupla e arrecadação.

Por fim, a piscina é de água salgada com sistema pré-instalado de cobertura térmica e bomba de calor, estando também incluído no terraço um jacuzzi com vidro reforçado.