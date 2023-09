A seleção portuguesa feminina de ténis de mesa apurou-se hoje para as meias-finais dos Campeonatos da Europa de equipas, após ultrapassar a anfitriã Suécia, por 3-1, em Malmo.

A seleção portuguesa feminina de ténis de mesa apurou-se hoje para as meias-finais dos Campeonatos da Europa de equipas, após ultrapassar a anfitriã Suécia, por 3-1, em Malmo.

Mais uma vez, Shao Jieni, 54.ª do ranking mundial, foi determinante no triunfo das lusas, ao vencer os seus dois desafios, começando por bater Christina Kallberg (84.ª) por 3-2, pelos parciais de 11-5, 11-7, 11-13, 12-14 e 11-9, antes de sentenciar o encontro com 3-1 sobre Linda Bergstrom, 35.ª, com 7-11, 11-8, 14-12 e 12-10.

Fu Yu (27.ª) também ganhou o seu encontro (3-0) frente a Linda Bergstrom, designadamente por 11-9, 11-9 e 11-7, cabendo a Matilde Pinto (312.ª) o único jogo perdido, por 3-1, frente a Filippa Bergrand (211.ª), com 11-4, 7-11, 11-8 e 11-7.

As portuguesas, quartas do ranking europeu e no 12.º posto mundial, foram medalha de prata em 2019 e de bronze em 2021.

Ainda hoje, a seleção masculina defronta a Dinamarca, tentando igualmente atingir as meias-finais.

As duas seleções portuguesas já garantiram a presença nos Campeonatos do Mundo, que vão decorrer em fevereiro de 2024 em Busan, na Coreia do Sul.

