Sem CR7 mas com cinco reforços. Sporting CP sem surpresas na apresentação do plantel em Alvalade

O Sporting apresentou este domingo o plantel principal, constituído por 29 futebolistas, para a temporada 2022/23, 45 minutos antes de medir forças com os espanhóis do Sevilha, em jogo do Troféu Cinco Violinos, no estádio José Alvalade, em Lisboa.

No exterior do estádio, os adeptos, ávidos por um ‘reforço de peso’, iam questionando os elementos da imprensa se Cristiano Ronaldo iria ou não ser apresentado como reforço, mas o destaque acabou por cair nas cincos caras novas: o guarda-redes Franco Israel (ex-Juventus, Itália), o defesa Jeremiah St. Juste (ex-Mainz, Alemanha), o médio Morita (ex-Santa Clara) e os atacantes Rochinha (ex-Vitória de Guimarães) e Francisco Trincão, emprestado pelo Barcelona.

Em relação ao plantel que terminou a temporada 2021/22, saíram os guarda-redes João Virgínia, que estava emprestado pelos ingleses do Everton, e Renan Ribeiro (Al-Ahli Jeddah, da Arábia Saudita), os defesas Feddal e Gonçalo Esteves (emprestado ao Estoril Praia), Rúben Vinagre, o médio João Palhinha (Fulham, Inglaterra) e os avançados Pablo Sarabia (regressou ao PSG) e Slimani.

Às 19:00, um a um, os jogadores entraram no relvado do Estádio José Alvalade acompanhados dos filhos, quem os tinha, para a apresentação formal e receberam um ‘banho’ de ovação por parte dos adeptos.

O Sporting defronta o Sevilha, às 19:45, em jogo a contar para o Troféu Cinco Violinos, o penúltimo da pré-temporada ‘leonina’. No sábado, mede forças com os ingleses do Wolverhampton, treinado por Bruno Lage, no Estádio Algarve, às 18:45.

Numeração atualizada e plantel provisório do Sporting:

1 – Adan

2 – Matheus Reis

3 – Jeremiah St. Juste

4 – Sebastián Coates

5 – Morita

7 – Bruno Tabata

8 – Matheus Nunes

10 – Marcus Edwards

11 – Nuno Santos

12 – Franco Israel

13 – Luís Neto

15 – Manuel Ugarte

16 – Rochinha

17 – Francisco Trincão

18 – Adbul Fatawu

20 – Paulinho

22 – André Paulo

23 – Daniel Bragança

24 – Pedro Porro

25 – Gonçalo Inácio

28 – Pedro Gonçalves

41 – Diego Callai

47 – Ricardo Esgaio

63 – José Marsà

71 – Nazinho

79 – Youssef Chermiti

82 – Mateus Fernandes

84 – Dário Essugo

91 – Rodrigo Ribeiro