A Semapa avançou com uma emissão de obrigações, com maturidade de sete anos. A operação foi coordenada pelo Caixa BI.

28 Junho 2023, 18h00

A Semapa informou o mercado que que procedeu, esta quarta-feira, à emissão de um empréstimo obrigacionista denominado “Semapa/2023 – 2030”, por subscrição particular, no montante 100 milhões de euros), com vencimento em 28 de junho de 2030 e organizado pelo Caixa – Banco de Investimento.

Sem detalhar o juro da emissão destes novos títulos, a Semapa, dona da Navigator e da Secil, explica que o empréstimo “tem em vista o prolongamento da maturidade da sua dívida financeira”.