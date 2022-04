Senadores norte-americanos nos Balcãs em lobby pela NATO

Vários senadores norte-americanos estiveram esta semana em três países dos Balcãs ocidentais – Kosovo, Sérvia e Bósnia-Herzegovina – para fazerem uma espécie de lobby a favor da sua integração na NATO e na União Europeia. Numa altura em que a região está a ser assolada por uma deriva claramente pró-Rússia – nomeadamente na Sérvia e na Hungria – os norte-americanos estão interessados em não deixar ‘escapar’ esta importante zona geoestratégica entre a Europa e a Ásia para a alçada do ‘inimigo’ russo.

Os senadores democratas Chris Murphy e Jeanne Shaheen e o republicano Tom estiveram esta quinta-feira no Kosovo, depois de Tillis e Murphy terem visitado Sérvia e a Bósnia-Herzegovina nos dias anteriores.

Os três mantiveram um encontro com a presidente do Kosovo, Vjosa Osmani, na capital, Pristina, cidade onde, em conferência de imprensa, Jeanne Shahneen ter dito que a deslocação foi apoiada pelo Senado dos Estados Unidos. Também se encontraram com o primeiro-ministro, Albin Kurti.

“Estamos ansiosos para apoiar o seu desejo de fazer parte da NATO. O senador Tillis e eu somos co-presidentes do Grupo de Monitorização da NATO e estamos a trabalhar para apoiar os esforços do Congresso dos Estados Unidos para apoiar as aspirações de países como Kosovo, interessados ​​em aderir à NATO”, disse Shaheen, citada pelos jornais locais. “Também apoiamos o seu desejo de seguir o caminho da integração europeia e da parceria com o Ocidente”, acrescentou.

O Kosovo manifestou vontade de aderir à NATO desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. No início de março, o governo de Kosovo decidiu estabelecer um grupo de trabalho interinstitucional para a adesão.

A senadora Shaheen também expressou preocupação de que a guerra na Ucrânia possa afetar os países dos Balcãs Ocidentais. Preocupação idêntica, diversas vezes manifestada, tem a União Europeia – que sabe que a Sérvia, aliada da Hungria e exercendo forte pressão conjunta no apoio ao esboroamento político da federação da Bósnia-Herzegovina, é uma porta de entrada dos interesses russos na região.

“Esperamos continuar a trabalhar juntos nos desafios que todos enfrentamos, especialmente neste ambiente de insegurança que agora enfrentamos na Europa, com tudo o que está a acontecer na Ucrânia”, disse ainda senadora.

Por seu lado, a presidente Vjosa Osmani afirmou que informou os senadores norte-americanos sobre as intenções da Sérvia, que, na sua opinião, são o regresso dos Balcãs ao passado. “Houve e há um interesse sério da Rússia em desestabilizar a nossa região”, disse Osmani, acrescentando que essa desestabilização não ocorreria.

O problema, ou um deles, é que a história recente dos Balcãs ocidentais (ou mesmo toda a história a partir do início do século XX) demonstra que os países da região não precisam do ‘auxílio’ externo para promoverem a desestabilização.

Durante sua visita à Sérvia, os senadores norte-americanos pediram a Belgrado que se unisse aos países ocidentais e imponha sanções à Rússia. Nada indica que o governo sérvio lhes venha a fazer a vontade.

Já na Bósnia-Herzegovina, a maior preocupação da comitiva teve a ver com o aumento da influência da China na região.