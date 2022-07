Será este o Verão de todos os receios para os investidores? Veja o “Mercados em Ação”

Para além de todas as questões subjacentes ao conflito na Ucrânia somam-se problemas políticos em França e Itália e as dúvidas em torno dos mecanismos que possam atenuar a crise das dívidas europeias. BCE, Fed, petróleo e cotadas em Wall Street serão outros temas em análise.

André Cabrita-Mendes, subdiretor do JE e Marco Silva, consultor de estratégia e investimento, analisam estes e outros temas com a presença de Luís Tavares Bravo, diretor de investment advisory do Bison Bank.

No “Mercados em Ação”, programa da plataforma multimédia JE TV, vai poder contar com a análise de especialistas em temas como ações e obrigações; investimento e poupança; BCE e FED; resultados e empresas; análises e gráficos.

Fique a par de toda a informação sobre as últimas novidades dos bancos centrais, de como fazer investimentos e poupança e de resultados e empresas.