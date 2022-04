Séries “Generala” e “O Clube” são prata nos New York Festivals. “A Serra” distinguida com bronze

“A Generala” e “O Clube”, duas séries da plataforma de Opto, foram distinguidas com o prémio Prata na categoria de ‘Streaming Drama’ da New York Festivals – TV & Film Award. Também “A Serra” foi vencedora, ao arrecadar o bronze na categoria ‘Entertainment Special’.

O evento, que reúne as melhores produções mundiais da indústria da televisão e do cinema, realizou-se na noite de terça-feira, dia 26, e foi transmitido online.

Reúne as melhores produções mundiais da indústria da televisão e do cinema. Todas as inscrições na competição de 2022 foram julgadas online e exibidas pelo Grande Júri do TV & Film Awards da NYF de mais de 200 produtores, diretores, escritores e outros profissionais de media criativa de todo o mundo.

As inscrições premiadas dentro da lista de finalistas em 14 grupos de categorias de 42 países de todo o mundo foram ontem anunciados durante o evento virtual New York Festivals 2022 Storytellers Gala.

A “Generala” conta a história de Maria Luísa Paiva Monteiro uma mulher que decide desafiar todas as regras, afrontando a sociedade patriarcal nas décadas de 60 a 90, em Portugal. Inspirada em factos verídicos, a trama aborda a luta de Maria Luísa pela liberdade, a luta por direitos e privilégios que, à data, estavam reservados quase exclusivamente aos homens. Como forma de conquistar o respeito daqueles que a rodeavam, Maria Luísa decide assumir uma falsa identidade – a de um homem – convencida de que esta seria a única forma de sobreviver numa sociedade que segregava e menorizava as mulheres. Tem como protagonistas Soraia Chaves e Carolina Carvalho no papel de Maria Luisa Paiva Monteiro. A série foi produzida pela Coral Europa para a Opto. É da autoria de Patrícia Müller e Vera Sacramento.

“O Clube” é uma série de género mistério e criminal criada pela SIC, desenvolvida por João Matos para a plataforma OPTO e pela Santa Rita Filmes. A série decorre na noite da capital, onde a sensualidade e o sexo se misturam com a política, a segurança, os negócios e o glamour do clube. O elenco conta com nomes como José Raposo, Margarida Vila-Nova, Lourenço Ortigão, Filipa Areosa, Ana Cristina de Oliveira, Luana Piovanni, Vera Kolodzig, Sara Matos, Sharam Diniz, Carolina Torres e Vera Moura no elenco principal.

“A Serra” é uma novela rural passada na montanha, numa aldeia remota da Serra da Estrela, onde todos se conhecem e estão unidos pelo isolamento e pela vida dura que levam. Um enredo que se distingue por ter a montanha como cenário e propor um retorno às origens através de personagens que retratam a procura pela beleza, segurança e tranquilidade da serra. Da autoria de Inês Gomes, esta novela é protagonizada por Sofia Alves e Júlia Palha. Conta ainda com António Pedro Cerdeira, Carolina Carvalho e José Mata, entre outros.