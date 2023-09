As Câmaras Municipais da Sertã, Ferreira do Zêzere e Figueiró dos Vinhos vão estabelecer uma parceria para o desenvolvimento de um projeto assente na obra de três pintores naturalistas com ligação a estes municípios.

22 Setembro 2023, 11h34

“Partindo da ligação entre os três pintores (Alfredo Keil, José Malhoa e Túllio Victorino) e os três municípios envolvidos, a assinatura deste protocolo irá dar corpo a diversas ações concretas, das quais podemos já revelar a criação de rotas temáticas intermunicipais, associadas à cultura e ao território, concretamente a Rota da Pintura Naturalista”, explicou hoje à agência Lusa o presidente da Câmara da Sertã, Carlos Miranda.

O protocolo de colaboração vai ser assinado na quarta-feira, Dia Mundial do Turismo, no município da Sertã, no distrito de Castelo Branco, e envolve ainda os municípios de Figueiró dos Vinhos (Leiria) e Ferreira do Zêzere (Santarém).

Esta parceria visa o desenvolvimento de projetos assentes na obra dos pintores naturalistas Alfredo Keil, José Malhoa e Túllio Victorino e marca o arranque da colaboração dos três municípios para a realização de diversas ações e a criação de projetos de desenvolvimento turístico-cultural.

Os três municípios partilham um território histórico-cultural comum, marcado pelo vale do rio Zêzere, que foi procurado, ao longo de séculos, por vários artistas para inspiração e cenário de muitas obras, como é o caso do movimento pictórico naturalista.

Segundo a autarquia da Sertã, Alfredo Keil, José Malhoa e Túllio Victorino souberam interpretar, valorizar e ampliar o território através da sua arte, não só no concelho onde cada um se fixou, mas também nos concelhos vizinhos, na sequência dos fortes laços de amizade que criaram.

“Além de cenário de diversas obras naturalistas, o rio Zêzere surge aqui como polo aglutinador e de coesão territorial, visto que ligará três concelhos diferentes, três comunidades intermunicipais diferentes e três distritos diferentes”, afirmou Carlos Miranda.

O autarca salientou ainda que a Rota da Pintura Naturalista terá como âncoras três espaços museológicos: Casulo de Malhoa (Figueiró dos Vinhos), Casa Museu Túllio Victorino (em Cernache do Bonjardim, em fase de implementação) e Museu Alfredo Keil (em Ferreira do Zêzere, em fase de implementação).