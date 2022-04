Serviço postal da Ucrânia alvo de ciberataque depois de selo comemorativo ter sido colocado à venda online

O serviço postal nacional da Ucrânia foi alvo de um ataque informático esta sexta-feira após um selo postal com uma imagem de um soldado ucraniano a fazer um gesto obsceno a um navio de guerra russo ter sido colocado à venda online.

O artigo foi colocado à venda na sede dos correios em Kiev na semana passada, após o naufrágio do navio-estandarte da frota russa do Mar Negro, que ocorreu ao final da noite do dia 13 de abril, na Ilha das Serpentes.

O diretor-geral da Ukrposhta, Ihor Smilianskyi, publicou uma nota no Facebook na qual apresenta um pedido de desculpas aos clientes pelos constrangimentos, adiantando estar em causa um ataque DDoS – Distributed Denial of Service, causado por uma sobrecarga de tentativas de acesso a um servidor, negando assim o serviço a quem o queira utilizar legitimamente.

“Estamos realmente a fazer tudo, juntamente com os fornecedores de Internet, para restaurar tanto a loja online como outros sistemas Ukrposhta que também não estão a funcionar temporariamente devido a um ataque DDoS aos nossos sistemas”, escreveu o mesmo responsável no Facebook, sem adiantar informações sobre o alegado responsável pelo ataque.

A informação do naufrágio foi tornada pública inicialmente por Kiev — que anunciou ter atingido o cruzador Moskva com mísseis — , tendo Moscovo confirmado o naufrágio no mesmo dia.

“O navio ‘Moskva’ da frota do Mar Negro ficou seriamente danificado em resultado da detonação de munições que ocorreu em resultado de um incêndio, tendo a tripulação sido evacuada”, anunciou nessa altura a TASS, citando o ministério da Defesa russo.

“Durante o reboque do cruzador Moskva para o porto de destino, o navio perdeu a estabilidade devido a danos no casco sofridos no incêndio decorrentes da detonação de munições”, de acordo com a mesma agência.

A Ucrânia tem estado alerta para o risco de ataques cibernéticos por hackers russos desde que as forças militares do Kremlin invadiram o país, no dia 24 de fevereiro; Moscovo tem rejeitado qualquer envolvimento nos ataques cibernéticos de que a Ucrânia foi alvo.