A sociedade de advogados Sérvulo & Associados já elegeu a nova comissão executiva para os próximos dois anos, altura em que já estará a ser liderada por Manuel Magalhães, que inicia funções como managing partner no primeiro dia de setembro.

A equipa que estará a cargo da gestão do escritório com sede no Chiado é composta pelos sócios João Saúde (Contencioso e Arbitragem), Mark Kirkby (Público), Sofia Carreiro (Comercial e Societário) e Rita Canas da Silva (Laboral).

