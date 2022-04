Sete em cada dez executivos acredita que o metaverso terá impacto positivo na sua empresa

Sete em cada dez executivos (71%), de Portugal e mais 34 países, acreditam que o metaverso terá um impacto positivo na sua empresa, sendo que mais de um terço (42%) prevê que este investimento no mundo virtual, dentro das suas organizações, seja inovador ou transformador, revelam as conclusões de um inquérito global da Accenture.

O estudo da consultora, que envolveu 4.600 gestores tecnológicos de 23 indústrias e 24 mil consumidores, concluiu que há um novo espectro de mundos, realidades e modelos de negócio potenciados digitalmente que está a redefinir a forma como o mundo trabalha, opera e interage. “Em vez de haver uma coleção infindável de sites e aplicações, no futuro, o metaverso levará a um ambiente 3D [três dimensões] contínuo no qual movermo-nos de um “lugar” para outro será tão simples quanto caminhar de uma divisão para outra”, exemplificam os autores.

A grande maioria (92%) dos líderes das organizações acreditam que as empresas bem-sucedidas ultrapassar os limites do mundo virtual e torná-lo mais real, aumentando a necessidade de uma navegação constante e perfeita entre o mundo físico e digital. Ainda assim, 95% consideram que as futuras plataformas digitais têm de oferecer experiências unificadas e permitir o cruzamento de dados dos clientes em diferentes plataformas e espaços.

O relatório “Meet Me in the Metaverse” alerta que as empresas estão a deparar-se com uma realidade muito diferente daquela em que normalmente operavam há uns anos, porque há várias tecnologias, entre as quais a realidade aumentada, a blockchain, digital twins (gémeos digitais) e o edge computing, estão a alterar, mais do que os procedimentos de trabalho, as experiências humanas.

“À medida que a linha entre a vida física e digital das pessoas fica cada vez mais ténue, as organizações têm a oportunidade e a obrigação de construir um metaverso responsável, abordando questões como confiança, sustentabilidade, segurança pessoal, privacidade, acesso e uso responsáveis, diversidade e muito mais. As ações e escolhas que fazem hoje vão preparar o cenário para o futuro”, crê Rui Barros, managing director da Accenture e responsável pela área de Tecnologia em Portugal.

Com estas tendências tecnológicas no horizonte, a Accenture – que opera no mundo virtual (o Nth floor) e tem 600 registos de patentes ligados ao metaverso – lançou recentemente uma nova unidade de negócio chamada “Metaverse Continuum”, que será liderada a nível global por Paul Daugherty, Chief Technology Officer (CTO) da Accenture, e por David Droga, CEO e chairman da Accenture Interactive, a agência criativa da consultora.

Segundo o CTO da Accenture, “a próxima geração da internet está a expandir-se rapidamente e impulsionará uma nova onda de transformação digital muito maior do que alguma vez pudemos assistir, com capacidade de alterar a forma como todos vivemos e trabalhamos”. Paul Daugherty diz que “a nossa visão do metaverso como um continuum [série de acontecimentos sequenciais] desafia visões mais redutoras e prevalentes, e acentua a necessidade de ação urgente por parte das empresas para que não operem em mundos projetados por e para outras entidades”.