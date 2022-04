Sete exposições para explorar num fim de semana longo à boleia do Dia Mundial do Desenho

No dia 15 de abril do ano da graça de 1452, como já houve por hábito dizer-se, nasceu essa figura extraordinária que dá pelo nome de Leonardo da Vinci. Deixou-nos mundos infinitos em diversos domínios, mas terá sido a pintura e o desenho que o imortalizaram no imaginário dos comuns mortais. Talvez por isso, o dia 15 de abril celebra os profissionais e artistas que fazem do traço a sua arte.

E se a 15 de abril se celebra o Dia Mundial do Desenhador, em memória do nascimento do mestre italiano, este ano que a data coincide com um feriado, haverá ainda mais razões para – e desculpas – para fazer disso o mote para visitar algumas exposições em que o desenho é o ponto de partida e de chegada. O mesmo é dizer, nos seus desdobramentos vários, da ilustração às artes gráficas, passando pela banda desenhada.

Sugestões para passear por Lisboa, descobrir artistas e reencontrar outros.

DE MANHÃ SOU KASPER ANDERSEN | Ilustrações

Biblioteca dos Coruchéus

Kasper Andersen anda à solta nos Coruchéus, ou melhor, na respetiva Biblioteca. Tomou-a de assalto, explora-lhe os recantos para nos contar estórias enquanto fuma cachimbo. Kasper é o “modesto” alter ego do artista plástico Bruno Gaspar, como o próprio diz, e até ao final de abril enche-nos a retina com os seus personagens e situações deliciosamente absurdas.

Até 29 de abril.

MARIA EUGÉNIA & FRANCISCO GARCIA | “Uma Coleção”

Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado

Uma coleção que nasce do gosto pessoal e da amizade, e que inclui cerca de cinco dezenas de peças de artistas, sobretudo nacionais, com obra realizada entre as décadas de 1950 e 1970, como Cruzeiro Seixas, Júlio Pomar, Marcelino Vespeira, Alice Jorge, Eduardo Nery, João Hogan, entre outros. O catálogo reúne textos das curadoras – Maria de Aires Silveira, Cristina Azevedo Tavares e Raquel Henriques da Silva – e um texto inédito do historiador de Arte José-Augusto França, amigo pessoal dos colecionadores.

Até 29 de maio

CATARINA QUINTAS | “Japão, uma terra de poetas”

Museu do Oriente

Através da aguarela e da tinta-da-china, a artista propõem uma viagem ao país do sol nascente, a tradições e costumes perdidos no tempo ou substituídos por outros. Catarina Quintas procura neste conjunto de desenhos e ilustração recriar momentos do quotidiano e da dimensão espiritual do mundo nipónico tradicional, cruzando realidade, imaginação e investigação.

A exposição é resultado do Concurso de Apoio à Criação Artística, promovido pela Fundação Oriente, que a artista venceu em 2021.

Até 17 de abril

PEDRO ALEXANDRINO DE CARVALHO | Desenhos

Museu Nacional de Arte Antiga

Discípulo e colaborador do consagrado pintor André Gonçalves e do pintor de ornatos João Mesquita, consta que Pedro Alexandrino de Carvalho terá sido o pintor mais prolífico na cidade de Lisboa nas décadas que marcaram a reconstrução da capital após o terramoto de 1755. Nesta exposição, destaca-se a sua obra gráfica, com o objetivo de divulgar esta faceta artística de um dos mais bem-sucedidos artistas portugueses da geração do barroco tardio.

Até 3 de julho.

INEZ TEIXEIRA | “Degelo” | Desenhos

Fundação Carmona e Costa

Uma centena de desenhos, muitos deles organizados em séries, e um conjunto de pequenas esculturas em que a artista integra pedras encontradas no espaço natural, compõem esta exposição, revelando o percurso de uma artista singular e praticamente desconhecida do grande público.

Até 21 de maio

HUGO VAN DER DING | “Bordello. Ao que isto chegou…”

Museu Bordalo Pinheiro

A Sala Paródia foi invadida. Não apenas por desenhos originais, mas também por prints em serigrafia, cerâmicas e uma escultura em papel que o cartoonista moldou no próprio museu. A ideia foi brincar (desconstruir?) o imaginário humorístico de Rafael Bordalo Pinheiro e, numa retrospetiva desconcertante, servir van der Ding numa bandeja. Perdão. Em doses de humor.

Até 15 de maio

A PAISAGEM NO DESENHO DE MILLET E NA POESIA DE BAUDELAIRE

Fundação Calouste Gulbenkian

No texto de apresentação, coloca-se esta questão: “Poderia o crítico e poeta Baudelaire experienciar verdadeiramente a paisagem de Millet se esta não representasse a «monótona» figura-tipo na obra do pintor?”. Procura-se responder a esta questão e à crítica que Charles Baudelaire fez à pintura de Jean-François Millet, por ocasião do Salão de 1859 em Paris, a partir de três obras da Coleção Calouste Gulbenkian: um desenho de paisagem de Millet, “Paisagem ao Entardecer”, e dois poemas de Charles Baudelaire que integram duas edições da sua obra incontornável, “Les Fleurs du Mal”.

Até 26 de julho