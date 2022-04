SGS tem quase 100 organizações na Madeira e nos Açores que integram o seu programa de certificação

A SGS Portugal, empresa de inspeção, verificação, ensaios laboratoriais, formação e certificação, que desenvolveu no ano passado o Programa de Certificação de Serviços – Boas Práticas na Gestão de Riscos Biológicos, direcionado às organizações em diferentes áreas de atividade na Região Autónoma da Madeira e na Região Autónoma dos Açores, está prestes a atingir uma centena de entidades envolvidas neste processo de certificação.

Esta solução da SGS Portugal visa avaliar o cumprimento dos requisitos de boas práticas sanitárias e de segurança definidas pelas entidades oficiais de saúde, nacionais e internacionais, na gestão de riscos biológicos.

Com esta certificação, a organização pode contribuir não só para um maior sentimento de segurança por parte dos colaboradores no seu local de trabalho, como também para um aumento do nível de confiança por parte dos seus clientes e stakeholders nos serviços disponibilizados. Adicionalmente, esta certificação internacional permite identificar facilmente todas as empresas do setor do turismo que integram este programa, conferindo-lhes um selo de reconhecimento público nestas boas práticas.

O SGS Azores and Madeira Manager, Rui Cordeiro, refere que “estamos neste momento perto de atingir as 100 certificações, com mais 20 organizações em fase inicial de procedimento e consulta. Num contexto em que a segurança sanitária assume uma elevada importância para o relançamento dos destinos turísticos, este número revela a crescente preocupação das organizações em reforçar a confiança dos turistas neste momento de retoma e em atestar as boas práticas adotadas pelos principais players do setor do turismo, tanto na Região Autónoma da Madeira, como na Região Autónoma dos Açores”.

Trata-se de uma Certificação de Serviço baseada numa Especificação Técnica que considera critérios gerias e específicos direcionados a cada atividade, divididos nos vários módulos, nomeadamente gestão e planeamento, segurança e saúde, controlo dos locais de trabalho, limpeza e desinfeção, manutenção de infraestruturas, monitorização, e, por fim, testes.

Sempre que garantidos e cumpridos os requisitos mínimos da certificação, a SGS Portugal emite um certificado de cumprimento de boas práticas que a organização poderá afixar em vários locais.