Shaquille O’Neal oferece-se para treinar Lakers por 92 milhões de euros

Shaquille O’Neal é uma referência da NBA e em particular dos LA Lakers, equipa na qual jogou durante oito anos e venceu três vezes a competição. Aos 50 anos, pode regressar à competição e aos Lakers, mas para tal pede um salário que faria dele o técnico mais bem pago da prova. O antigo atleta pede um contrato válido por quatro anos com um salário na ordem dos 25 milhões de dólares (23 milhões de euros) por ano. Ao todo o contrato significaria um pagamento de 100 milhões de dólares (92,4 milhões de euros).

“Preciso de um contrato de quatro anos. Treinava-os já”, garantiu O’Neal no seu podcast, intitulado “The Big Podcast with Shaq”.

O contrato faria do antigo atleta o treinador mais bem pago da NBA, com um salário que representaria mais do dobro do atual técnico mais bem pago, Gregg Popovich. O salário do treinador dos San Antonio Spurs está fixado em 11,5 milhões de dólares (10,6 milhões de euros) anuais.

O cargo de treinador dos Lakers está vago desde que Frank Vogel foi despedido, na sequência de uma época muito abaixo da expetativas. Os Lakers terminaram na 11ª posição da Conferência Oeste da NBA, o que os deixou de fora dos playoffs de apuramento do Campeão.

Shaquille O’Neal fez um total de 1.207 partidas na NBA. Passou por seis equipas e venceu por quatro vezes a NBA. Foi precisamente nos Lakers que jogou durante mais tempo, entre 1996 e 2004. Venceu duas medalhas de Ouro, a primeira no Campeonato do Mundo de 1994, no Canadá, e a segunda nos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996. Abandonou a carreira em 2011 e agora procura regressar no papel de treinador.