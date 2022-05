Shell bate recorde de lucros capitalizando volatilidade dos mercados afetados pela guerra

A Shell registou os maiores lucros trimestrais de sempre ao capitalizar a volatilidade nos mercados globais de energia após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Esta quinta-feira, as ações da maior petrolífera europeia subiam mais de 3% em early trading, avança o “Financial Times”.

O lucro ajustado da Shell subiu para 9,1 mil milhões de dólares (8,58 mil milhões de euros) nos primeiros três meses do ano, quase três vezes superior ao registrado no período homólogo de 2021 (3,2 mil milhões) e superior aos 6,4 mil milhões (6,03 mil milhões de euros) do último trimestre do ano passado.

“A guerra na Ucrânia é antes de tudo uma tragédia humana, mas também causou perturbações significativas nos mercados globais de energia e mostrou que a energia segura, confiável e acessível simplesmente não pode ser dada como garantida”, disse o presidente-executivo da Shell, Ben van Beurden.

Os resultados da petrolífera não são únicos: as maiores empresas de petróleo e gás do mundo tiveram um primeiro trimestre surpreendente. A BP reportou lucros de 6,2 mil milhões de dólares (5,8 mil milhões de euros), o maior desde 2008, enquanto a norueguesa Equinor registou o maior lucro trimestral bruto de 18 mil milhões de dólares (17 mil milhões de euros.

A Shell teve menos exposição ao conflito do que os rivais europeus BP e Total uma vez que, antes de fevereiro, a Rússia deveria contribuir com 5% da produção total de petróleo e gás da Shell em 2022, em comparação com 16% da Total e 28% da BP, segundo o banco de investimentos Jefferies.

A decisão da Shell de abandonar os seus negócios na Rússia , incluindo uma participação de 27,5% no projeto de gás natural liquefeito Sakhalin-2 com a Gazprom, resultou em encargos líquidos de 3,9 mil milhões (3,7 mil milhões de euros), segundo a empresa, informa o “Financial Times”.

A Shell é a maior comercializadora mundial de gás natural liquefeito e uma grande comercializadora de petróleo. E enquanto os preços e a procura do primeiro dispararam com os esforços europeus para reduzir a dependência do gás russo, os ganhos dos derivados de petróleo foram “significativamente maiores” do que o esperado.

“A conclusão aqui é que a Shell continua a gerar fluxos de caixa operacionais e fluxos de caixa livres bem acima de qualquer um dos seus pares”, disse a analista Biraj Borkhataria, da RBC Capital Markets.