7 Setembro 2023, 06h45

Guia do Consumidor Estudante – parte 2

O novo ano lectivo está a chegar e os estudantes universitários preparam esta nova etapa das suas vidas em que enfrentarão enormes desafios.

A DECO quer apoiar os jovens universitários que, frequentemente, enfrentam pesadas despesas de deslocação ou fazer compras à distância.

Para muitos, esta é uma nova aventura carregada de maiores responsabilidades, maior independência e autonomia.

Para orientar os jovens recém-chegados ao ensino superior, a DECO preparou o Guia do Consumidor Estudante, uma ferramenta digital que procura informar e esclarecer acerca das principais áreas do consumo:

Despesas de deslocação: este é um dos principais encargos que os jovens estudantes suportam, sobretudo se a localidade para onde vão estudar é distante. Assim, alertamos para o facto de alguns municípios reembolsarem as despesas de transporte. O estudante deve, pois, pesquisar se o seu município tem essa política de apoio.

Alertamos, ainda, para a existência de tarifas especiais para jovens estudantes nos transportes públicos, sendo certo que se conseguir prever antecipadamente as viagens de comboio, poderá usufruir de descontos que, por vezes, atingem 50%.

Tudo isto sem descartar os sistemas de boleia (carpooling, por ex) ou as alternativas de mobilidade suave como a bicicleta ou trotineta que, com as devidas precauções de segurança e o cumprimento do código da estrada, são verdadeiramente sustentáveis.

Compras online: o comércio eletrónico é muito prático e pode ser mais cómodo. Porém, o jovem consumidor deve estar bem informado, de forma a garantires uma boa compra e a proteger os seus direitos. Para que tudo corra bem, é importante saber que existe um prazo de 14 dias, após a receção da encomenda, para trocar o artigo. Para isso, deverá comunicar, por escrito,

ao vendedor a sua intenção, sem que seja necessário indicar o motivo desta decisão. Mas, para que este direito possa ser exercido, a compra deve ser feita a um profissional, isto é uma loja online. Se a compra tiver sido feita a um particular, este direito já não se aplica.

O Guia do Consumidor Estudante está disponível a todo os estudantes e a equipa de especialistas da Associação, a quem os estudantes podem recorrer em qualquer etapa do seu percurso académico, também.

Informe-se connosco.

