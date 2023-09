A DECO quer apoiar todos os jovens universitários nesta nova aventura carregada de maiores responsabilidades, maior independência e autonomia.

8 Setembro 2023, 06h45

Guia do Consumidor Estudante – parte 3

O novo ano lectivo está a chegar e os estudantes universitários preparam esta nova etapa das suas vidas em que enfrentarão enormes desafios.

A DECO quer apoiar todos os jovens universitários nesta nova aventura carregada de maiores responsabilidades, maior independência e autonomia.

Para orientar os jovens recém-chegados ao ensino superior, a DECO preparou o Guia do Consumidor Estudante, uma ferramenta digital que informa e alerta estes consumidores para os seus direitos e interesses económicos, quer estejam deslocados da sua área de residência, quer se mantenham junto da família.

Fazer novas e próprias escolhas e decisões de consumo, é sempre mais fácil se o jovem consumidor estiver informado e, assim, assumir uma postura consciente e sustentável. Os problemas diminuirão com as dicas que a DECO aqui oferece aos estudantes universitários, desejando a todos sucessos neste novo percurso:

Informe-se previamente sobre o produto ou serviço, as suas características e funcionalidades; Antes de contratar ou comprar, utilize simuladores para comparar preços e conhecer todas as ofertas disponíveis no mercado; Guarde as faturas/talões de compra, fazem prova da compra e permitem acionar a garantia, se for preciso; No supermercado, verifique a data de validade dos produtos alimentares. Mesmo em promoção, adeque a quantidade que compra à validade do produto. Evite o desperdício alimentar! Atenção às promoções e descontos, verifique a real redução de preço ou vantagens associadas; Privilegie a compra de produtos com rótulo ecológico europeu; Consulte regularmente o saldo da sua conta bancária, especialmente se utilizar serviços bancários online; Reveja periodicamente o seu pacote de telecomunicações e ajuste-o às suas necessidades; Preserve cópias dos contratos num local seguro;

O Guia do Consumidor Estudante está disponível a todo os estudantes e a equipa de especialistas da Associação, a quem os estudantes podem recorrer em qualquer etapa do seu percurso académico, também.

Informe-se connosco.

Conte com o apoio da DECO MADEIRA através do número de telefone 968 800 489/291 146 520, do endereço eletrónico deco.madeira@deco.pt. Pode também marcar atendimento via Skype. Siga-nos nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin e Youtube!