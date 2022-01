Cresceu longe dos Himalaias, na Ponta do Sol. Foi a Madeira que a tornou cantora e Lisboa que lhe permitiu atingir os sonhos que pareciam longínquos. Elisa subiu ao palco do Festival da Canção e no próximo mês de março vai interpretar originais seus para o público da Casa da Música, no dia 9, e do Teatro Maria Matos, no dia 24. A cantora destaca que a arte tem de ser verdadeira e genuína. “A música está lá nos momentos bons e menos bons”, confidencia.