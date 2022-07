Sindicato acusa Grande Hotel do Porto de não pagar feriados a 200%

O Sindicato de Hotelaria do Norte acusou esta quarta-feira o Grande Hotel do Porto de não pagar a 200% o trabalho em dia feriado e de ter recusado o caderno reivindicativo apresentado numa reunião no Ministério do Trabalho.

Em comunicado, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte (STIHTRSN) acusa a administração do centenário hotel portuense de recusar “aumentos salariais dignos, no mínimo de 90 euros, atualização do valor das diuturnidades para 25 euros, atualização do subsídio de alimentação nas férias para 125 euros e atualização do prémio de línguas para 50 euros”.

Do caderno reivindicativo faz ainda parte, segundo o sindicato, a “atualização do abono de falhas para 60 euros, pagamento do trabalho em dia feriado a 200%, como manda o Contrato Coletivo de Trabalho (CCT), pagamento do trabalho ao fim de semana com um acréscimo de 20%, 35 horas semanais com folgas ao fim de semana, 25 dias úteis de férias para todos sem penalizações, progressão na carreira profissional de três em três anos e cumprimento integral das normas do CCT”.

A empresa, de acordo com o comunicado, “recusou a reunião direta com o sindicato, mas informou os trabalhadores de que passaria a pagar o trabalho em dia feriado a 100%, pois antes ia para um banco de horas ilegal”.

Reiterando que “não se conformou com a esmola” do hotel, o sindicato sublinha que, na reunião que decorreu no Ministério do Trabalho, “o Grande Hotel do Porto recusou todas as propostas sindicais, remetendo as negociações para a Associação Portuguesa de Hotelaria Restauração e Turismo, sabendo que não há negociações em curso com a associação patronal”.

Sobre a “recusa” do hotel em pagar a 200% o trabalho em dia feriado, o sindicato fez as contas e concluiu que “para um salário base de 750 euros a empresa deveria pagar 69,23 euros, mas paga apenas 34,61 euros”.

“Como cada trabalhador trabalha em média 10 feriados por ano, a empresa deixou de pagar cerca de 346 euros nesse período a cada trabalhador”, acrescenta a nota de imprensa.

Segundo o sindicato, “o Grande Hotel do Porto queixa-se de falta de pessoal, mas recusa pagar devidamente o trabalho prestado em dia feriado, recusa valorizar o trabalho ao fim de semana e não assegura salários dignos e carreiras profissionais atrativas”.

“Por por isso”, asinala o sindicato, “não tem razão para se queixar”.

O sindicato acrescenta ainda que deu conta da situação “à Autoridade para as Condições do Trabalho”.

A Lusa tentou obter uma reação da administração do hotel, mas até ao momento não foi possível.