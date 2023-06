Sindicato prepara-se para, na reunião, ressalvar a preocupação com a falta da atractividade da profissão e escassez de candidatos às forças de segurança.

27 Junho 2023, 12h50

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) vai apresentar-se amanhã no Ministério da Administração Interna para uma reunião, pelas 11 horas, a pedido da tutela.

De acordo com comunicado do sindicato dos polícias, a associação continua a denunciar “o estado gravíssimo em que se encontra a PSP, com escassez aguda de efetivo para as diferentes missões e valências, com o efetivo envelhecido, desmotivado e com a sua saúde física e psicológica comprometida”.

Além disso, o sindicato prepara-se para reiterar a preocupação “pela cada vez maior falta de atractividade e escassez de candidatos à PSP”. “Agrava-se a cada dia que passa o funcionamento e equilíbrio da instituição”, lê-se no comunicado.

Desta forma, e antes da reunião com a tutela, o sindicato apela para o ministério promover uma “sincera e honesta negociação da tabela remuneraria para resolver, de uma vez por todas, o problema da inexistência de candidatos à PSP, a fuga dos seus quadros e o corte do direito à pré-aposentação”.