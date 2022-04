Sindicatos aguardam resposta do Crédito Agrícola quanto aos aumentos salariais

O Mais Sindicato, o SBC e o SBN, sindicatos do setor financeiro da UGT, dizem em comunicado que esperam poder, já nos próximos dias, transmitir aos trabalhadores das Instituições de Crédito Agrícola Mútuo (ICAM) quando e de quanto será a sua atualização salarial.

Os trabalhadores do Crédito Agrícola são abrangidos por IRCT autónomo – o ACT das Instituições de Crédito Agrícola Mútuo (ICAM). “Não obstante, em regra, aplicam-se-lhes anualmente, no mínimo, a atualização databela e cláusulas de expressão pecuniária acordada em sede de revisão do ACT do sector bancário”, referem.

“Estes sindicatos sempre defenderam que as instituições que têm acordos específicos para os seus trabalhadores devem negociar autonomamente as condições salariais e sociais, de forma a garantir melhores condições de trabalho”, avançam os sindicatos.

“Relativamente ao processo negocial para 2021 e 2022 essa é também a pretensão dos sindicatos, que aguardam com expetativa a resposta do Crédito Agrícola à sua proposta”, referem no comunicado acrescentando que assim, o Mais, o SBC e o SBN contam, nos próximos dias, poder transmitir aos trabalhadores das ICAM quando e de quanto será a sua atualização salarial – e esperam também poder informar que esta será superior ao já acordado na revisão do ACT do sector Bancário.