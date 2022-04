Sindicatos contra posição do Montepio na revisão salarial. Já saíram do banco 400 trabalhadores

“Após meses de espera, realizou-se ontem uma reunião entre os Sindicatos Verticais e o Montepio. Cego à realidade, o Montepio mantém a proposta de aumento zero”, dizem os sindicatos Mais, SBC (Sindicato dos Bancários do Centro) e SBN (Sindicato dos Bancários do Norte) em comunicado.

O Mais, SBC e SBN tinham como objetivo para a reunião de 28 de abril obter esclarecimentos sobre o ponto de situação do Programa 2020/2021 e eventuais repercussões em 2022, mas vieram a público dizer que fundamentalmente, pretendiam discutir os aumentos salariais para 2021 e 2022.

Recorde-se que o Banco Montepio tem um instrumento de regulamentação coletiva próprio. Não obstante, em regra aplica, no mínimo, os mesmos valores resultantes do Acordo firmado por estes Sindicatos na revisão do ACT do Setor Bancário, explicam os sindicatos da UGT.

Relativamente ao primeiro ponto, o Montepio informou que em 2020/2021 saíram do banco 402 trabalhadores, dos quais 211 por rescisão por mútuo acordo (RMA) e 191 por reforma.

Recorde-se que o Governo, através do Instituto da Segurança Social e do IAPMEI, flexibilizou a saída de até 400 trabalhadores do Banco Montepio até 2023. É o resultado da atribuição do estatuto de empresa em reestruturação que foi solicitado em 2020, ajudando ao objetivo da instituição financeira de redução de até 900 profissionais do quadro.

No que concerne a 2022, o Programa ainda não está fechado, pelo que em breve os Sindicatos serão notificados.

Aumentos zero

Em julho de 2021, e ainda numa fase inicial do processo negocial, o Montepio respondeu à proposta dos Sindicatos com uma contraproposta de aumentos zero – posição imediatamente criticada e rejeitada. “Quase um ano depois, a resposta do Montepio à revisão das tabelas salariais e cláusulas de expressão pecuniária para 2021 e 2022 é a mesma!”, denunciam os sindicatos.

Na reunião desta quinta-feira, “sendo expetativa de todos que o Montepio transmitisse aos Sindicatos que faria o que sempre fez – aumentar os seus trabalhadores, no mínimo, nos mesmos termos de todos os outros trabalhadores bancários – vem dizer que mantém a sua posição de aumento zero”.

“Ou seja, depois de tudo o que mudou no país, no setor e no próprio Montepio – a situação da instituição melhorou, passando de um prejuízo de 80,7 milhões em 2020 para 6,6 milhões de lucros em 2021, enquanto a dos trabalhadores piorou – escuda-se exatamente na mesma fundamentação, num ato de total cegueira ao que o rodeia, para não dizer má-fé”, acuam os sindicatos dos bancários.

O Mais, o SBC e o SBN “reprovaram prontamente tal postura, lembrando que se a situação no Montepio melhorou foi também à custa dos sacrifícios dos trabalhadores – dos que ficaram com mais trabalho e dos que saíram com pouca compensação; que os trabalhadores do Montepio merecem tanto ou mais que os restantes bancários, pois ao longo de anos têm sofrido a instabilidade financeira da instituição e não podem continuar a ser os únicos penalizados”.

Os sindicatos da UGT dizem que esta postura “em nada contribui para a paz social, tanto mais que os trabalhadores do Montepio se veem discriminados em relação aos restantes bancários”.

“O Montepio está a passar pelo processo de transição dos seus órgãos sociais, dos quais os Sindicatos esperam a justa e urgente mudança de posição. Assim, aguardam receber em breve uma nova proposta que, no mínimo, atribua aos seus trabalhadores a mesma atualização salarial que receberam os das outras instituições de crédito”, dizem ainda.

A Assembleia Geral que tem a eleição dos órgãos sociais do Banco Montepio para um novo mandato realiza-se hoje às 15 horas em Lisboa.