É pedido que a presidente executiva da Altice Portugal se disponibilize para agendar uma reunião com os Sindicatos da Frente Sindical, de forma a “analisarmos conjuntamente os grandes temas que requerem tratamento urgente”.

4 Setembro 2023, 18h14

Os Sindicatos da Frente Sindical, em comunicado, comentaram a informação da Administração da Altice Portugal, divulgada pela Human Resources em 23 de Agosto, e pedem uma reunião com a CEO.

“Se de facto a CEO está disponível para virar a página em relação ao que têm sido os mais de 8 anos de terror laboral praticado pela gestão da Altice, se quer praticar um diálogo social regular com os sindicatos, como faz a generalidade da gestão das empresas, os sindicatos da Frente Sindical estão disponíveis para darem o seu contributo e assim lançam um sério aviso que se traduz no seguinte”, refere o comunicado.

Os sindicatos pedem ainda “que se calendarize um conjunto de reuniões, com os interlocutores que a CEO considere terem capacidade de decisão para se encontrarem as respostas adequadas a esse conjunto de problemas; que a CEO compreenda o que é um processo negocial sério, que este seja encetado no futuro muito próximo, cujos resultados, se positivos, galvanizam os trabalhadores; e que a que a CEO mande suspender de imediato as brutais e desnecessárias alterações aos Plano de Saúde e se realize uma discussão séria sobre as eventuais alterações que, face a dados concretos, se venham a justificar”.