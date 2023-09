“Tendo os bancos Santander, Novobanco, BPI e Montepio conhecimento da razão que assiste aos sindicatos, encontram-se a ser instruídas centenas de ações para dar entrada nos tribunais nos próximos meses”, revelam os sindicatos MAIS, SBC e SBN.

8 Setembro 2023, 19h07

O diferendo que opõe os sindicatos MAIS, SBC e SBN a alguns bancos, no que se refere à regra aplicada na distribuição da pensão de reforma a cargo da Segurança Social, tem já mais de 200 decisões judiciais favoráveis aos Sindicatos e “como as instituições de crédito persistem, agora estão a ser instruídas centenas de ações”, revelam os sindicatos.

Os bancos que são alvos das ações, segundo os sindicatos da UGT são o Santander, Novobanco, BPI e Montepio.

“Após mais de duas centenas de decisões judiciais favoráveis à tese sustentada pelos SBN, SBC e MAIS Sindicato, estes Sindicatos enviaram uma comunicação aos Bancos Santander, Novobanco, BPI e Montepio, no sentido de corrigirem a regra que aplicam na distribuição da pensão de reforma a cargo da Segurança Social, no caso de bancários reformados que descontaram para este regime fora e dentro do setor”, avançam as estruturas sindicais que lembram que “vêm repetidamente entendendo os Tribunais, com especial relevo para o Tribunal Constitucional, Supremo Tribunal de Justiça e Relações de Coimbra, Évora, Lisboa, Porto e Guimarães, que a regra de três simples é a única que merece acolhimentos legal e constitucional”.

Neste sentido, e “tendo os bancos conhecimento da razão que assiste aos sindicatos, encontram-se a ser instruídas centenas de ações para dar entrada nos tribunais nos próximos meses”, revelam os sindicatos MAIS, SBC e SBN.

Estes sindicatos “estão em crer que a perpetuação da presente situação, que consubstancia um corte ilegal na pensão de reforma dos bancários em causa, face aos custos inerentes, não poderá deixar de ser ponderada e tomada em conta na análise que, consideram, os bancos deverão fazer com a abertura do presente ano judicial”.