29 Junho 2023, 11h19

29 Junho 2023, 11h19

Os serviços jurídicos do Mais Sindicato, do SBN e do SBC alcançaram as 200 decisões favoráveis, nas mais diversas instâncias, relativas aos processos das reformas.

Das 200 decisões, sete foram proferidas pelo Tribunal Constitucional, 33 pelo Supremo Tribunal de Justiça, 67 foram da Relação e 93 em Primeira Instância. O balanço é feito pelos sindicatos filiados na UGT.

“Desde 2020 que os serviços jurídicos destes Sindicatos interpõem ações em representação dos seus associados cujas reformas estão a ser mal pagas pelos Bancos BPI, Montepio, Santander e Novobanco. A razão está do lado dos bancários reformados no que diz respeito aos descontos efetuados dentro e fora do sector e todos os Tribunais reconhecem que o método de pagamento utilizado pelos bancos está errado”, lê-se no comunicado.

“A tese que os Sindicatos sempre defenderam quanto à repartição da pensão de reforma da Segurança Social, no caso de descontos efetuados dentro e fora do setor, tem sido, reiteradamente e sem exceções, reconhecida. A saber: aplica-se a proporcionalidade direta ou, se se preferir, a regra de 3 simples”, acrescentam as estruturas sindicais.

Em causa tem estado a questão da fórmula de cálculo para apuramento da chamada pensão de abate, ou seja, a parte da pensão da Segurança Social que os reformados bancários têm o dever de entregar aos respetivos bancos, respeitante a pensões com tempo de descontos para este regime, enquanto trabalhadores bancários, e que por esse motivo já auferem uma pensão paga pelo seu banco correspondente a esse mesmo tempo.

Os sindicatos dizem que os bancos só fazem o pagamento correto depois de decisão judicial em última instância, ou seja, depois de esgotarem todos os recursos.