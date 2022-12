Sindicatos da UGT criticam proposta de aumento salarial na banca de 2,5%

As instituições de crédito subscritoras do ACT (Acordo Coletivo de Trabalho)”tiveram o desplante de responder aos Sindicatos com uma proposta de 2,5% de aumento salarial”, acusam os sindicatos dos bancários filiados na UGT, o Sindicato dos Bancários do Centro; o SBN – Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal; e o Mais – Sindicato do Sector Financeiro.

“Todas as reivindicações sindicais de clausulado receberam um rotundo ‘não aceite’ e o SBN, SBC e Mais não aceitarão tal desrespeito pelos trabalhadores”, afirmam os sindicatos.

“Embora reconhecendo, na sua resposta, o valor a que chegou a taxa de inflação este ano e mesmo aceitando as previsões para 2023 (5,7% segundo o FMI e de 6,1% pela CE), as instituições de crédito subscritoras da ACT do Setor Bancário ficam-se por 2,5% de aumento para os trabalhadores, um valor que não compensa sequer a inflação prevista – muito menos a perda de rendimentos”, acusam os sindicatos em comunicado.

Na fundamentação que acompanha a resposta dos bancos aos sindicatos, também reconhecem que “o setor bancário português registou, em 2021-22, uma evolução positiva”, mas, dizem em comunicado as estruturas sindicais, “logo enumeram um conjunto de fatores que, defendem, farão das instituições financeiras empresas em grande risco”, o que dita “uma postura muito prudente por parte dos bancos, designadamente no que respeita às revisões salariais”.

“Como sempre, são os trabalhadores que devem sofrer, já por antecipação, alguma eventual perda de lucros”, criticam os sindicatos da UGT.

Recorde-se que na sua proposta, o Mais, o SBC e o SBN reivindicam para 2023 um aumento de 8,5% nas tabelas e cláusulas de expressão pecuniária.

Além disso, refira-se que ao encerrarem o processo negocial de 2021 e 2022 por 0,5% e 1,1%, respetivamente, deixaram claro que estes valores teriam de ser compensados em 2023. “A essa perda de poder de compra soma-se ainda a inflação de 2022, que ultrapassou todas as previsões e deixou trabalhadores e reformados bancários em situação muito difícil”, revelam dizendo que são “razões mais do que suficientes para os Sindicatos rejeitarem liminarmente a pretensão da banca”.

“Considerando que apenas o aumento salarial, por si, só não compensa os ganhos de produtividade, a entrega, o espírito de sacrifício e o profissionalismo dos bancários, nomeadamente durante o período mais grave da pandemia, os sindicatos juntaram à sua reivindicação um conjunto de alterações de cláusulas do ACT e a introdução de algumas novas”, acusam.

Os sindicatos fizeram cerca de quatro dezenas de cláusulas que apresentaram às instituições financeiras, que não as aceitou, porque, disseram os bancos, implicam um “aumento de encargos” que não querem assumir, ou acarretam uma “limitação à margem de gestão” de que não abrem mão.