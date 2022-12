Sindicatos reclamam aumento salarial de 8,5% no BCP

O BCP tem já em sua posse a proposta de revisão salarial para 2023 apresentada pelos sindicatos dos bancários filiados na UGT, o Sindicato dos Bancários do Centro; o SBN – Sindicato dos Trabalhadores do Sector Financeiro de Portugal; e o Mais – Sindicato do Sector Financeiro e que reivindicam um aumento de 8,5% nas tabelas e cláusulas de expressão pecuniária.

Seguindo o mesmo princípio que presidiu à elaboração da proposta para o Acordo Coletivo de Trabalho do Setor Bancário, os três Sindicatos dos Bancários da UGT apresentaram ao BCP uma proposta com reivindicações semelhantes.

“A proposta sindical é de atualização salarial – com um aumento de 8,5% nas tabelas e cláusulas de expressão pecuniária –, já que a discussão do clausulado do ACT do BCP está a ser feita no âmbito do processo de revisão de 2021/2022, em curso”, revelam os sindicatos em comunicado.

Na sua fundamentação, os sindicatos citam mesmo os dados da Associação Portuguesa de Bancos para demonstrar que face à atual situação é preciso ir mais longe para compensar os bancários pelas perdas de rendimento.

“Na verdade, a importância dos gastos com pessoal no total de rendimentos do sistema bancário português tem vindo a recuar consideravelmente, encontrando-se atualmente em valores já abaixo dos 28%. Em 2021, os gastos com pessoal totalizaram 2.191.178 mil euros [2.191,2 milhões], enquanto o produto bancário atingiu os 7.874.363 mil euros [7.874,4 milhões de euros]”, dizem os sindicatos.

Assim, acrescentam, “aumentar apenas os salários não chega e os sindicatos reclamam medidas de apoio extraordinário para todos, os [trabalhadores] ativos e reformados”.

O Mais, o SBC e o SBN dizem que “estão cientes de que é fundamental que o processo negocial decorra com a máxima celeridade, pelo que não estão disponíveis para protelar a sua conclusão como aconteceu no passado recente”, e lembram aquilo a que chama de “excelentes resultados” do BCP.

O resultado líquido consolidado do Millennium BCP ascendeu a 97,2 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2022 (contra 59,5 milhões de euros no período homólogo de 2021). Esta evolução reflete o bom desempenho da atividade em Portugal. Já que em Portugal o resultado líquido do BCP ascendeu a 295,7 milhões de euros até setembro, o que traduz um crescimento muito expressivo face aos 115,2 milhões de euros do período homólogo de 2021.

A margem financeira, nos primeiros nove meses de 2022, situou-se em 8,3%, ascendendo a 670,9 milhões de euros (contra os 619,5 milhões do mesmo período de 2021), refletindo a evolução favorável do negócio comercial e a gestão da carteira de dívida pública, lembram os sindicatos.

Em Portugal, os resultados por equivalência patrimonial em conjunto com os rendimentos de instrumentos de capital totalizaram 54,5 milhões de euros até setembro de 2022, aumentando 24% face ao mesmo período de 2021.

Os sindicatos da UGT dizem que os trabalhadores do BCP não têm beneficiado dos ganhos de produtividade e dos lucros apresentados pela instituição.

“Depois do enorme sacrifício e espírito de missão demonstrado quando o banco precisou, aceitando cortes salariais e mantendo o profissionalismo de sempre, os trabalhadores continuam a não ser recompensados”, acusam os sindicatos que lembram os efeitos da crise pandémica e da crise da guerra na Ucrânia, “cujo impacto reflete-se nas elevadas taxas de inflação”.

“Mas também pela insuficiente evolução salarial dos últimos anos, trabalhadores e reformados vão enfrentar um ano especialmente difícil, pelo que o BCP, mais do que nunca, tem de garantir que todos vivam com dignidade”, concluem.